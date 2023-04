Adolescentes de 16 y 17 años podrán sufragar en las elecciones de Tucumán y su impacto en los resultados

La llamada «Ley de Voto Joven» permitirá el sufragio optativo en los comicios del próximo 14 de mayo y se espera que su participación pueda ser determinante para el resultado final.

Según datos de la Junta Electoral Provincial (JEP), aún no se tiene la cifra exacta de jóvenes que podrán votar, ya que no se han discriminado las categorías etarias del padrón definitivo. No obstante, se estima que el número de adolescentes de 16 y 17 años que podrán sufragar en las elecciones provinciales de Tucumán representará aproximadamente el 2,12% del total del padrón general.

Aunque este porcentaje pueda parecer bajo, los resultados de las elecciones intermedias de 2021 en Tucumán muestran que su participación puede ser determinante en los comicios. Solo cuatro de las nueve fórmulas a gobernador y vice lograron superar la cifra de 26.906 adolescentes que votaron en las últimas elecciones intermedias. Además, el último de los legisladores electos por la Capital obtuvo el 2,4% de los votos válidos de esa sección electoral, por lo que, en términos generales, el “voto joven” podría equivaler a una banca en el Poder Legislativo.

La ley 8.532, impulsada por el oficialismo en 2012, incorporó a este grupo etario entre los ciudadanos y ciudadanas habilitados a participar de los comicios provinciales. Los adolescentes de 16 y 17 años no están obligados a ejercer este derecho, ya que fueron incorporados al grupo de personas exentas de sanciones.

La llamada «Ley de Voto Joven» fue instaurada a nivel nacional en 2012 y extendió el derecho a votar en las elecciones nacionales a los jóvenes de 16 y 17 años. Aunque el proyecto de ley fue aprobado poco después a nivel provincial, su aplicación se vio frustrada en los comicios de 2015, a partir de un planteo judicial formulado por el PRO.