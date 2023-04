Lula en Beijing: visita destinada a reforzar lazos económicos y diplomáticos entre Brasil y China

Durante su visita, ambos líderes instaron a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos climáticos adquiridos en la cumbre de la ONU en Copenhague en 2009. Además, el presidente Lula criticó el uso del dólar como moneda global y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y también mantuvo reuniones con representantes de la compañía tecnológica china Huawei.

El comunicado conjunto emitido después de la reunión entre los líderes de Brasil y China fue directamente dirigido a Estados Unidos, Europa y otros países desarrollados que no cumplieron con sus compromisos ambientales. «Urgimos a los países desarrollados a honrar sus obligaciones no cumplidas de financiamiento climático y a comprometerse con su nueva meta colectiva, que va mucho más allá de US$ 100 mil millones por año», señala el documento. Lula también destacó la decisión de Brasil de incluir la tecnología china en sus redes de 5G y afirmó que su país «no tiene prejuicios en su relación con los chinos».

El presidente brasileño asumió el poder en enero y ha mantenido relaciones estrechas tanto con Estados Unidos como con China. Su viaje a China llega después de su visita a Washington en febrero, donde se reunió con el presidente Joe Biden. En el Palacio del Pueblo de Beijing, Lula afirmó que «nadie va a prohibir a Brasil que profundice su relación con China». El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, matizó más tarde las palabras de Lula y afirmó que «nuestra intención no es distanciarnos de nadie, especialmente de un socio tan importante como Estados Unidos».

Brasil y China son países miembros de los BRICS, un grupo de naciones emergentes que también incluye a Rusia, India y Sudáfrica. Los BRICS son considerados como un importante bloque económico y político que busca desafiar la hegemonía occidental en el mundo. En los últimos años, el grupo ha aumentado su influencia en la economía global y ha buscado una mayor participación en la gobernanza mundial. Su impacto económico se ha sentido en todo el mundo y se espera que sigan desempeñando un papel importante en el futuro.