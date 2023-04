Defensores Unidos le ganó a San Telmo y es uno de los punteros de la Zona “A”

Defensores Unidos de Zárate le ganó ayer a San Telmo por 3 a 2 como local y alcanzó en la punta de la Zona A a Almirante Brown y Agropecuario Argentino, en la Primera Nacional, en uno de los partidos que cerraron la 12da. fecha del grupo, del principal torneo de ascenso.

El delantero Martín Giménez por partida doble (29m. PT y 22m. ST) y el defensor Damián Zadel (19m. ST), marcaron para los dirigidos por Santiago Davio.

En tanto que hacia el final del encuentro el delantero Ramiro Luna (39m. ST) y el mediocampista Gustavo Villarruel (40m. ST), descontaron para el “Candombero”

Zona A, duodécima fecha

Viernes: Patronato (Paraná) 1 (Ojeda)-Estudiantes (Río Cuarto) 1 (Gastón Arturia).

Sábado: Flandria 2 (Gagliardi y Seimandi)-San Martín de Tucumán 1 (Lucca) y Deportivo Morón 2 (Orosco y Henry)-Almirante Brown 2 (Bugallo y Rivero).

Ayer: Brown de Puerto Madryn 1 (Torrielli)-Almagro 1 (Pérez); Defensores Unidos 3 (2 Giménez y Zadel)-San Telmo 0; Güemes de Santiago del Estero 0-Defensores de Belgrano 0; Alvarado 1 (Ramírez)-Nueva Chicago 0; Gimnasia de Mendoza 0-All Boys 0 y San Martín de San Juan 3 (Grahl -de penal, Bontempo y Borasi)-Temperley 1 (Ayunta).

Libre: Agropecuario Argentino (Carlos Casares).

Zona B, décima fecha

Viernes: Atlético de Rafaela 2 (Osores y Bravo)-Aldosivi (Mar del Plata) 2 (Curuchet y Cervera) y Gimnasia (Jujuy) 1 (Hernández)-Independiente Rivadavia (Mendoza) 3 (Arce -2- y Cazula e/c).

Sábado: Brown de Adrogué (Lavezzi) 2-Villa Dálmine 0.

Ayer: Estudiantes de Buenos Aires 0-Deportivo Madryn 3 (Sánchez y 2 González) y Quilmes 0-Deportivo Maipú 2 (Enriquez y Herrera).

Hoy: Deportivo Riestra-Mitre de Santiago del Estero (17:30); Atlanta-Tristán Suárez (19:40, TyC Sports) y Racing (Córdoba)-Chacarita Juniors (21:40, TyC Sports).

Posiciones

Zona A: Almirante Brown, Def. Unidos y Agropecuario 20 puntos; Temperley 19; San Martín (SJ) 17; Def. Belgrano y Chicago 16; Brown (PM) y Estudiantes (RC) 15; San Martín (T), Gimnasia (M), Güemes (SE) y Alvarado 14; All Boys y Flandria 13; Almagro 12; Patronato 11; San Telmo y Morón 8.

Zona B: Chacarita, Quilmes y Dep. Maipú 19 puntos; Rafaela 16; Independiente Rivadavia 15; Racing (C), Brown (A) y Estudiantes (BA) 14; Gimnasia (J), Aldosivi, Dep. Madryn y Mitre (SdE) 12; Riestra y Villa Dálmine 11; Atlanta y Tristán Suárez 10; Chaco For Ever 8 y Ferro 6.