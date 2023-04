La cosecha sigue cuesta abajo y el «dólar agro» no arranca

La cosecha está ofreciendo un panorama dramático. El rinde medio nacional de soja se ubica en 14,4 quintales por hectárea, y el del maíz en 39 quintales por hectárea; en ambos casos la mitad de las últimas campañas, según informó esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

La recolección de la oleaginosa recién va por el 4,3%, pero la perspectiva es hacia la baja. Los especialistas de la BCBA advierten que con esta perspectiva, la cosecha todavía proyectada en 25 millones de toneladas podría reducirse.

En ese sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que la cosecha de soja será de 23 millones de toneladas, computando una merma de 4 millones sólo en el mes pasado.

“Avanza la recolección de cuadros de soja de primera sobre el centro del área agrícola reportando rendimientos por debajo de los mínimos históricos y una importante heterogeneidad sobre los rendimientos cosechados”, describió el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad porteña.

La cosecha de maíz continúa en el centro y sur del área agrícola nacional y no es ajena a la catástrofe. La BCBA calcula que el cereal terminará sumando un volumen de 36 millones de toneladas. Tal volumen representa 16 millones de toneladas menos que las recolectadas la campaña anterior, cuando fueron 52 millones, lo que se traduce en una baja del 30,8% interanual de la producción del cereal.

Y el partido todavía está jugándose, con un avance de cosecha de sólo 12,7%. “A medida que los productores avanzan sobre los cuadros sembrados hacia la mitad de la ventana de siembra temprana, los rindes comienzan a estabilizarse, aunque en valores muy por debajo de los potenciales productivos regionales”, se señaló en el PAS.

El panorama de este cultivo parece más “estable”, pero la BCR redujo de 35 a 32 millones de toneladas sus proyecciones.

Vale destacar la buena performance del girasol, la especie que “le prestó” un gen tolerante a la sequía a las semillas de trigo y soja desarrolladas por la biotecnología argentina como patente global.

La cosecha de girasol alcanzó el 91,1 % del área y se proyecta una producción por encima de las 3,5 millones de toneladas. El rendimiento medio nacional ha aumentado a 19,7 quintales por hectárea en la última semana, por lo cual la BCBA sostuvo su proyección de producción en 3,9 millones de toneladas en esta campaña.

En ese contexto, el “dólar agro”, o “dólar soja 3”, considerado la “tabla de salvación de la economía argentina”, no toma el ritmo deseado por el Gobierno luego de una semana de implementación.

Pese a la devaluación como incentivo sectorial que significa la oferta de $300 en vez del tipo de cambio oficial, la dinámica fue escasa porque se conjugaron torpezas en la implementación con desencuentros en el precio por parte de la oferta y la demanda.

Este viernes, subió $2000 el precio de la soja en el mercado argentino pero quedó esa misma cifra debajo de la cotización de la semana pasada. Así las cosas, durante la primera semana de esta medida, ingresaron unos US$815 millones. Se operaron alrededor de 400.000 toneladas de soja entre operaciones y fijaciones, según datos de la plataforma SIO-Granos.

En el caso de las economías regionales, incluidas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para ampliar el “beneficio”, aparecen más dudas que con la soja.

En ese sentido, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades de la Mesa de Enlace, advirtió la dificultad de acceso al “dólar agro” para los productores de lana.

“Parece imposible que el beneficio pueda ser obtenido”, denunció CRA, junto a la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y la Federación de Sociedades Rurales de Chubut.

“Resulta indudable el retraso del tipo de cambio oficial frente al desborde inflacionario de los últimos años, por ello, la medida insinuaba una mejora, y con ello un alivio en la delicada ecuación económica que atraviesa el productor lanero”, reconocieron.

Pero complicaciones sobre lanas entregadas con liquidación no percibida, lanas con precio a fijar, lanas con precio fijado y liquidaciones parciales, y nuevas operatorias canceladas, son algunos de los múltiples casos que no pueden ser resueltos de forma categórica y que generan el descontento de quienes aparentemente no podrían acceder a lo anunciado”, evaluaron.

En un sentido también crítico, Federación Agraria Argentina se expresó en contra del «dólar agro» y el martes realizó una jornada de reclamo en Buenos Aires. Entregaron un petitorio al Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y se reunieron con distintos bloques parlamentarios, de la oposición y del oficialismo.

Todos parecen entender la gravedad de la situación. Pero las soluciones de fondo no aparecen.