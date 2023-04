Macri amenaza con «carpetazos» a Yacobitti y se enfurece con Larreta por desobedecer sus órdenes

Macri considera a Yacobitti, mano derecha de Martín Lousteau, como el ideólogo de esta decisión y no puede entender que Larreta lo haya desobedecido.

Macri compartió su indignación con Daniel «Tano» Angelici, su operador judicial, y amenazó con usar «carpetazos» y causarle problemas en un futuro próximo «cuando gane Patricia». Estas palabras llegaron a oídos de Yacobitti, quien pareció no preocuparse. El ex presidente también mostró su enojo ante un senador con el que se reunió recientemente y desgranó detalles de sus últimos movimientos de manera inquisidora.

Macri explotó de ira durante un zoom con la cúpula del PRO este martes, sin la presencia de Larreta. Eduardo Machiavelli, enviado de Larreta, dijo que los radicales, que tienen a Angelici como su principal operador judicial, les habían advertido que irían a la Justicia para que se separen las elecciones. Tras algunas consultas en los tribunales, en Uspallata entendieron que era muy probable que les fallaran en contra. De hecho, según anticiparon a LPO en la UCR, ya presentaron un amparo para que se aplique la boleta electrónica por si el PRO buscaba evitar su implementación.

Macri está en estado de shock porque no puede entender que Larreta no obedeció su orden de ir con la boleta sábana para beneficiar a su primo Jorge. En Uspallata, no pueden creer que Larreta siga subestimándolo después de ocho años de mandato en la Ciudad y de su lanzamiento presidencial.

Larreta, por su parte, argumentó que si arriesgaba el acuerdo con los radicales al no desdoblar, igualmente podían perder la batalla en los tribunales. Es decir, la ruptura con la UCR hubiera sido a cambio de nada. Por eso eligió la vía de solidificar su relación con los radicales, a costa de tensionar aún más con Macri.