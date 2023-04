Talleres de Perico y Gimnasia empataron ayer en Perico

La programación de la cuarta fecha del campeonato de primera división que organiza la Liga Jujeña de Fútbol sufrió alteraciones por cuestiones climáticas, siendo el único encuentro que se disputó en la jornada de ayer el que igualaron Atlético Talleres de Perico y Gimnasia y Esgrima 1 a 1.

Como cada clásico, el encuentro fue muy disputado y muy friccionado, en una cancha rápida que se prestaba para eso.

El “Expreso” ya venía de un clásico en Palpalá muy reñido ante Zapla, donde pudo llevarse sobre el final un empate, cuando tenía el resultado adverso pese haber disputado un largo tramo del encuentro con un jugador más.

El tanto anotado por el elenco local fue obra de Flavio Romero, mientras que el tanto del “Lobito” lo convirtió el pibe Puntano, quien llegó a la provincia en las últimas horas tras la participación en el seleccionado nacional sub-20 de ascenso, en la que compartió experiencia con su compañero de equipo Juan Pablo Córdoba.

Cabe destacar que debido a las inclemencias del tiempo se determinó suspender los encuentros que se jugaban en los estadios “La Tablada”, “Fausto Tejerina”, “Bancarios” y “Liberó Bravo”, por lo que quedaron suspendidos Cuyaya vs Nieva, Gorriti vs Universitario 23 de Agosto, San Francisco vs. Belgrano y Fundación Zapatón vs General Lavalle.

Síntesis

Talleres (Perico): Carlos De Giorgi; Mariano Arroyo, Sebastián Pisculiche, Víctor Rojas, Antonio Domínguez; Maki Salces, Facundo Galarza, Enzo Justiniano; Germán Romay; Maximiliano López y Flavio Romero. DT: Sergio Priseajniuc.

Gimnasia y Esgrima: Tomas Akimenco; Carlos Jurado, Héctor Zapatiel, Néstor Herrera, Mirko Vivas López; Matías Pfister, Diego Barro, Juan Bautista, Rodrigo Velazquez; Ulises Virreyra y Facundo Severich. DT: Daniel Juárez.

Goles: Gonzalo Puntano (G) y Flavio Romero (T).

Estadio: 23 de Agosto.