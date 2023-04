Julieta Poggio tentada para sumarse al elenco de «Sex», la obra de José María Muscari

La propuesta se dio después de que Julieta asistiera a una función de la obra y se tomara una foto con el director teatral, quien inmediatamente pensó en ella para sumarla a su equipo.

El productor teatral no dudó en publicar la noticia en su cuenta de Instagram, donde escribió que «Anoche vino Juli Poggio a ver SEX, y me pareció superluminosa y amorosa. Me late algo juntos ¿Les gustaría? Quizás se da, ¿no?».

La propuesta fue muy bien recibida por los fanáticos de la joven, quienes se volcaron a los comentarios del posteo para apoyar la posible inclusión de Julieta en el elenco de la obra. Su hermana, Lola Poggio, también se mostró entusiasmada con la idea y escribió en su cuenta de Instagram: «Por supuesto, un sueño».

Horas después, Julieta compartió en sus historias de Instagram la publicación del director teatral y escribió «Ay, ay, ay. Vayan a comentar qué se imaginan», desatando una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores, quienes se mostraron entusiasmados con la posibilidad de ver a la exparticipante de «Gran Hermano» en las tablas.

Si bien todavía no hay nada confirmado, la posibilidad de que Julieta Poggio se sume al elenco de «Sex» ha generado una gran expectativa entre sus fanáticos y los amantes del teatro.

Julieta, quien consiguió el tercer puesto en la última edición de «Gran Hermano», ha estado disfrutando de su popularidad y ha recibido varias propuestas laborales desde entonces. La joven ha demostrado su talento y carisma en el reality, lo que ha despertado el interés de productores y directores de distintas áreas.

El Gorriti Art Center es uno de los teatros más importantes de la ciudad de Buenos Aires y ha sido escenario de varias obras exitosas a lo largo de los años. «Sex» es una de las más recientes, dirigida por José María Muscari y protagonizada por un elenco de reconocidos actores y actrices. La obra se ha destacado por su originalidad y por abordar temas polémicos y controversiales, lo que ha generado una gran cantidad de críticas y elogios por parte del público y la prensa.

Julieta Poggio se sumó a la lista de famosos que han asistido a ver la obra y, según parece, podría sumarse al elenco en un futuro cercano. La noticia ha generado una gran expectativa en el mundo del teatro y ha despertado el interés de los fanáticos de la joven, quienes esperan verla en las tablas muy pronto.