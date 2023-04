Se conmemora hoy el día de la actividad física y el Ministerio de Salud publicó recomendaciones

Cada 6 de abril se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física, fecha instituida en 2002 a propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de promover estilos de vida activos y estrategias que faciliten una mejor calidad de vida. En 2023, el lema propuesto para el trabajo en comunidad es “Disfrutá siendo activo”.

¿Qué es la actividad física?

La OMS considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La entidad recomienda como nivel adecuado de actividad física regular, un mínimo de 30 minutos diarios para personas adultas y de una hora en el caso de niñas, niños y adolescentes lo que junto a una buena alimentación impacta de manera positiva en la salud integral, reduciendo el riesgo de enfermedades así como complicaciones de salud mental.

Estar en movimiento mejora la calidad de vida en cualquier etapa de la vida. Las alternativas a disposición son múltiples y cada persona puede optar por aquellas que se ajusten a las necesidades individuales desde caminar, trotar, correr, bailar, andar en bicicleta, practicar deportes individuales o en grupo, escalar, patinar, entre muchas otras.

Algunos datos

En Argentina, de acuerdo con los datos aportados por la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2018), la prevalencia de actividad física baja fue de 44,2%. Esto significa que 4 de cada 10 personas no realiza la actividad física recomendada por la OMS. Asimismo, según los datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE 2018), el 83,5% de los adolescentes no alcanza a cubrir las recomendaciones de actividad física para la salud y a esto se suma que el 55,3% mantiene un comportamiento sedentario prolongado, situación que empeora el perfil de la salud presente y futura. Según la misma EMSE 2018 sólo el 16,5% de los y las estudiantes de 13 a 17 años fueron físicamente activos, al menos 60 minutos por día durante los últimos 7 días, siendo más alto el porcentaje en varones que en mujeres (20,4% vs 12,9%). De acuerdo también a datos arrojados por la EMSE el 55,3% manifestó haber pasado al menos 3 horas al día sentados fuera del horario escolar. Este indicador de comportamiento sedentario resultó mayor en las mujeres que en los varones (57,7% vs 52,8% respectivamente). En tanto, según detalla la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años y 8 de cada 10 de 13 a 17 años no alcanzan a realizar el mínimo de una hora de actividad física por día recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El porcentaje de niños, niñas y adolescentes que manifestaron pasar 3 o más horas al día sentado fue de 37,3% para los de 6 a 12 años y exactamente el doble, 74,6%, para los de 13 a 17 años. El promedio de horas que pasaron frente a una pantalla por día para los niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años fue de 3,9 horas y para los de 13 a 17 años de 5 horas.

Para recordar

Realizar al menos 30 minutos de actividad física suma aportes fundamentales para la salud física y mental.

Seguir una rutina periódica minimiza factores de riesgo ante enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como las cardio y cerebrovasculares, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas.

Utilizar ropa y calzado adecuado permite libertad de movimiento y reduce la posibilidad de lesiones.

Consumir agua segura es clave antes, durante y después de la actividad física.

Consultar al médico de cabecera de manera periódica en especial, antes de iniciar o sumar actividad física.