Camila Homs desmiente romance con José Sosa: «Estoy feliz con mi presente personal»

Hace unos meses, la modelo enfrentó la separación de Rodrigo De Paul y una mudanza a la Argentina después de vivir varios años en el extranjero. Sin embargo, Homs decidió apostar por el modelaje, la conducción y el amor en su regreso al país.

Después de un breve noviazgo con el empresario Charly Benevnuto, Homs fue vista a los besos con el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa. Aunque se habló mucho sobre una posible relación entre ellos, la modelo desmintió cualquier romance a través de su cuenta oficial de Instagram.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Homs respondió varias de las consultas más repetidas: “Hay tres preguntas que las leí 100 veces. La primera es qué hacen los chicos: están durmiendo. La segunda es si tengo novio. No, no tengo novio. La tercera es si voy a vivir aquí en Argentina. Y sí, me voy a quedar aquí”, adelantó en un breve video.

Cuando una de sus seguidoras le preguntó cómo se encontraba su corazón, la modelo fue clara. Acompañando una foto sonriendo desde la comodidad del sillón de su hogar escribió: “Feliz”.

Sin embargo, Homs ha desmentido cualquier romance con Sosa y ha declarado que está enfocada en su carrera y su vida personal. La modelo ha compartido en sus redes sociales varios momentos de su vida diaria, incluyendo sesiones de fotos, trabajos de modelaje y tiempo con su familia y amigos.

En los últimos días, Homs también hizo referencia a su separación de De Paul durante un programa de televisión. La modelo confesó que, aunque fue una experiencia difícil, está enfocada en seguir adelante y construir un futuro positivo para ella y su familia.