Ayer, las redes sociales se inundaron de fotos de Celeste Cid junto a su nuevo amor en una escapada romántica a Montevideo. Tras varias semanas de rumores, la actriz fue vinculada a Abril Sosa, el baterista de Catupecu Machu, y finalmente se confirmó su romance con unas imágenes en las que se los ve muy cómplices.

Las fotos fueron compartidas por Pochis, de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien escribió: “Justo hablamos ayer de este romance, Celeste Cid y Abril Sosa, el baterista de Catupecu. Hace instantes en el Buquebus llegando a Montevideo”. En las imágenes se puede ver a la pareja llegando a la ciudad vecina y disfrutando de paseos y momentos juntos.

Por su parte, Celeste Cid también compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se ve un jardín con una rosa, pero sin dar mayores detalles de su viaje romántico. En cambio, Abril Sosa compartió una foto de la actriz con un corazón y la leyenda: “Lunes. El día de la luna. 23.18 pm”. Además, confirmó que también se encuentra en Montevideo.

Desde que se separó de Iván Pierotti en mayo del 2022, la actriz había mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, en una entrevista en septiembre pasado, Celeste Cid aseguró que estaba “superbien y divirtiéndose” en su soltería. Explicó que muchas veces la fama juega en contra de la posibilidad de conocer gente, ya que nadie se acerca a ella: “No sé si me tienen miedo, pero creo que hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy…”.

Ahora, con su nueva relación con Abril Sosa, Celeste Cid apuesta nuevamente al amor y demuestra que está dispuesta a darle una oportunidad a un nuevo romance. Como dijo en mayo pasado, el amor no lo trae siempre otro, sino que es una responsabilidad propia: “En nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente, eso se ve como un ego grande, y no va por ahí…”. Sin embargo, parece que la actriz está dispuesta a intentarlo de nuevo junto a su nuevo amor.

En definitiva, Celeste Cid y Abril Sosa están disfrutando de su escapada romántica en Montevideo y dejando ver su amor públicamente. La actriz apuesta nuevamente al amor y demuestra que está dispuesta a darle una oportunidad a un nuevo romance.