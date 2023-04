La Conmebol reafirmó su intención de organizar el Mundial 2030 y eligió 18 estadios para promocionar la candidatura

El presidente Alejandro Domínguez reiteró la convicción de traer la Copa del Mundo centenario a la región. “No cometamos el error de los Juegos Olímpicos que no se fueron a Atenas en 1996″, planteó el mandatario

El próximo certamen, que albergarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá en 2026, contará con 48 selecciones que disputarán 104 partidos. El siguiente evento será en 2030 con el deseo de Sudamérica de celebrar el centenario del campeonato en esta región. A priori, la FIFA aprobará los reglamentos de la candidatura en junio del 2023 y hará la elección definitiva en el tercer cuatrimestre de 2024.

En el punto C de la orden del día, en la alocución del presidente, llegó el turno de visualizar un video spot de cara al Mundial 2030: para promocionar la sede conjunta entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile se eligieron 18 estadios.

Bajo el lema “Juntos por el mundial centenario”, la máxima autoridad del fútbol regional sólo se limitó a darle paso a un video sin mayores especificaciones. Allí se muestra la expectativa en la región y aparecen distintos recintos simbólicos. Argentina aparece con siete opciones, Paraguay con cinco, Uruguay con tres y Chile con otros tres. Cabe destacar que no quedó establecido que estos sean los recintos definitivos en la candidatura final. Entre los detalles está la construcción proyectada en Paraguay del Estadio Conmebol para 60.000 personas.

Con el foco puesto en conseguir la sede para el Mundial 2030, Domínguez le dejó un mensaje directamente a Gianni Infantino, uno de los presentes en la sala. “Presidente Infantino quiero apelar a proponerte a encontrar juntos un camino para celebrar los 100 años. No es la Copa del 2030, esta es la Copa Centenario. La vida te dio la oportunidad y la suerte que seas vos el presidente. Que la FIFA, que el fútbol, nosotros, no cometamos el error de los Juegos Olímpicos que no se fueron a Atenas en 1996. Tenemos un momento histórico, si nos juntamos tenemos la oportunidad que FIFA se luzca. Queremos que cuentes con nosotros. Queremos el Mundial porque tenemos que honrar la memoria. Nos estamos preparando y vamos a estar listos”, expresó.

“Empecemos este nuevo partido jugando solidariamente, en equipo, creamos en nosotros mismos y en nuestra gente. Por sobre todo, el desafío más grande que tenemos, y aquí les pido que se sumen, todo lo que hagamos a partir de este momento en adelante tenemos que hacerlo con excelencia. Conmebol tiene que ser sinónimo de excelencia”, reflexionó el mandatario.

Cabe destacar que Conmebol realizó recientemente un acuerdo con Concacaf para realizar la Copa América 2024 en Estados Unidos con las seis mejores federaciones de esa región. También se alcanzó un acuerdo en la rama femenina y se creó un nuevo torneo de clubes.

LOS ESTADIOS QUE MOSTRÓ CONMEBOL