En una entrevista con Jorge Rial para Argenzuela (C5N), el conductor aseguró que no abusó de nadie y se largó a llorar al hablar sobre las cosas que se dijeron de él en distintos programas televisivos. Jey Mammón se mostró furioso por la cancelación mediática, y preguntó qué pasaría si quisiera adoptar un hijo. «Yo lo que necesito, porque es una necesidad, es que quede claro, clarísimo, que yo no violé, ni abusé ni drogué a un nene de 14 años», agregó. Mammón explicó que lo que le dolía era las cosas que se decían sobre él en distintos programas televisivos y que lo estaban «asesinando 24/7 en la televisión por algo tremendo». En cuanto a las medidas que planea tomar frente a la Justicia, adelantó: «A esta altura no sé qué pretendo, yo necesito decirlo porque yo no puedo soportar que sigan repitiendo que porque prescribió, sucedió».