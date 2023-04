Cinthia Fernández enfrentó a un hombre que la acosó en la calle y grabó el momento

En las últimas horas, Cinthia Fernández denunció a través de sus redes sociales que un hombre mayor la acosó en la calle. La mediática registró en un video el momento en el que lo buscó para enfrentarlo y “escracharlo”.

“Estaba llegando al estacionamiento, un viejo verde me dijo una guarangada y se me tiró encima. El muy cobarde se metió adentro del supermercado”, relató la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) en un posteo de TikTok y compartió la secuencia en la que se la ve increpando al acosador.

Así fue el momento en que Cinthia Fernández increpó al hombre que la acosó en la calle

“Me voy a tomar la molestia de ir al supermercado a escrachar a este señor que se baboseó en la calle”, dijo Cinthia en el video que filmó para sus seguidores. A continuación, se mostró caminando por el interior del local, recorrió las góndolas, hasta que pudo encontrar al hombre.

“Se escondió y voy a tener la delicadeza de hacerlo muy famoso, tiene suerte de que no lo encuentro”, expresó la mediática mientras caminaba por el lugar. Cuando lo vio en la caja, expresó: “¿Tiene ganas de decir lo que me dijo?”. El hombre intentó excusarse manifestando que venía hablando con otra persona por teléfono. “Te pido disculpas si te molestó, pero yo no tuve ninguna intención de molestarte”, agregó él.

Sin embargo, firme a su objetivo, Cinthia Fernández continuó grabando el rostro de quien la acosó en la calle. “La próxima piénselo bien. A los babosos y acosadores se los cura así, porque después se propasan con nenitas”, le dijo también. Por último, concluyó: “Estoy harta de convivir con estos babosos”.