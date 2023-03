Apareció un video comprometedor de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en un hotel tras la final de Gran Hermano

Los exparticipantes fueron sorprendidos en un momento de mucho afecto que se prestó a la confusión. Varios usuarios creen que le dieron rienda suelta a la pasión en su primera noche sin las cámaras.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fueron trasladados a un hotel tras la final de Gran Hermano (Telefe). Una vez en el lugar, un intruso los grabó en una situación comprometedora mientras esperaban el ascensor, y minutos después viralizó el video que alimentó los rumores de romance entre los exparticipantes.

En el material, se vio cómo la modelo se abalanzó sobre él de forma muy cariñosa. Él respondió al abrazo, con Nacho Castañares como testigo principal de la secuencia. Una vez que subieron, cada uno se fue a su dormitorio, aunque los televidentes están convencidos de que le dieron rienda suelta a la pasión en su primera noche sin las cámaras tras cinco meses de encierro.

Antes de abandonar la casa, Marcos le confió a Tomás Holder que con la actriz solo lo unía una amistad, pese a que muchos creen lo contrario. Ahora todo se complicó con la aparición de Julieta Illesca, su exnovia, que parecía estar dispuesta a reconquistarlo. “Tenemos que hablar, todavía no pudimos”, señaló el salteño este martes en El Debate.

Qué hará Marcos Ginocchio con los $19 millones de pesos que ganó en “Gran Hermano”

Tal como había anticipado su papá en diálogo con TN Show, Marcos Ginocchio le dará un uso muy especial a los más de $19 millones que ganó en Gran Hermano. De visita en El Debate, confirmó que ayudará a chicos de la calle, ya que siempre fue de colaborar con los más necesitados. Tampoco descartó la creación de un comedor comunitario.

“Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, expresó, y emocionó a todos los presentes en el estudio.

Además de esa gran cantidad de dinero, Marcos Ginocchio se llevó una vivienda prefabricada y un año de cerveza gratis, además de una moto que obtuvo gracias a su hermana Valentina, que fue la menos votada por el público para abandonar la casa durante la semana que ingresaron todos los familiares.