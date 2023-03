Cuándo es la marcha del campo a Buenos Aires y quiénes la encabezan

En medio del clima de expectativas sobre los detalles de la marcha a Buenos Aires que anunció Federación Agraria Argentina (FAA), la entidad sigue en pie con la movilización, aunque sin definiciones precisas. La fecha en que se realizaría la protesta todavía es una gran incógnita, incluso, dentro la entidad, donde esperan finalmente fijar día y hora, y ultimar los detalles en los próximos días. En tanto, otra parte del agro sigue dudando sobre si acompañar o no la protesta.

Después de conocerse de que FAA, una de las entidades que integra la Mesa de Enlace, informó una movilización, tentativamente desde Rosario al Congreso, el Ministerio de Economía o la Casa de Gobierno, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA) habían comenzado a evaluar si se adherirán o no. No obstante, hubo algunas que tomaron, hasta hace poco, la propuesta de su par con cierta distancia, con la esperanza de encontrar otra alternativa.

Carlos Achetoni, presidente de FAA, le dijo a este medio que todo sigue en marcha y que estos días se va a tratar de definir la fecha. Es decir, continúa en pie más allá de lo que decidan otras organizaciones. En tanto, las otras entidades evalúan hacer los reclamos desde otros puntos de vista.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, indicó que, en rigor, desde su lugar están evaluando hacer alguna reunión con los sectores de la cadena que están más perjudicados por las inclemencias climáticas que derivó en pérdidas para el sector tanto cooperativista, transportistas, consignatarios de hacienda, entre otros. “Tenés toda una estructura bastante dimensionada para darle más visibilidad a los problemas que hoy se le presentan al productor. La idea es poder darle una mayor visibilidad a esto, pero no hacer una movilización, sino darle una visibilidad a la situación”, aclaró.

Asimismo, dijo que la intención hoy es darles otras instancias a los reclamos, aunque aún no hay detalles, ya que esto lo tienen que conversar con el resto de la cadena y los productores. “Nosotros estamos haciendo consultas y haremos lo que nos digan los productores de las cooperativas. La idea es insistir en el Gobierno, con las gestiones que pedimos”, especificó. En las consultas que se van realizando, amplió, van a insistir en el Gobierno sobre los reclamos, pero también en tomar contacto con los posibles candidatos que ya estén definidos sobre qué plan de gobierno tienen en mente para ver cómo se va a enfrentar la situación de la sequía en adelante.

“No creemos que las soluciones lleguen con una marcha, hoy las medidas para aliviar tienen que estar sostenidas en dos ejes: retenciones y/o tipo de cambio”, habían mencionado desde la SRA, por lo que según especificaron seguirían en pie con la misma postura.

Una fuente de CRA aclaró que por ahora no tienen definiciones sobre si van a acompañar o no, ya que hasta el momento no han tenido reuniones con las mesas de la entidad. No obstante, aclararon que cerca del fin de semana podría haber novedades al respecto.