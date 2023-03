La comunidad de Lipán reiteró su apoyo a la minería de litio

Además, se trata de una de las primeras comunidades de la zona en apoyar e incentivar la minería del litio. Hasta allí llegó el gobernador, Gerardo Morales, con su gabinete, para atender requerimientos de los pobladores.

Durante la reunión, realizada en el edificio de la Escuela Primaria Nro 462 próxima a inaugurarse, Morales garantizó a las comunidades el máximo rigor en los controles ambientales a las empresas que explorarán y explotarán las zonas mineras.

Además, señaló que la extracción del litio es fundamental para el cuidado del ambiente en general y de los acuíferos, en particular.

Por eso los comuneros se acercaron a brindar su testimonio a favor de la minería de litio en la zona.

Martina Casimiro.

«Acabamos de tener una asamblea de la comunidad, tuvimos una reunión el 10. Ahí decidimos que íbamos a apoyar a la minería del litio. Porque acá nosotros solo tenemos las salinas y hay unos pocos que se benefician con eso, entonces nosotros cuando queremos ir a vender nos decían que no podíamos. Yo todavía soy joven quiero trabajo para mí y para mi esposo.

Angel Lamas

«La gente se quedó más contenta y más tranquila con la visita y el apoyo del Gobernador. La gente sentía miedo por algunas personas que están en contra (de la minería del litio) por mala información que tienen. Con esta visita del gobernador y de otras autoridades la gente se quedó más contenta y más tranquila. Yo creo que hemos quedado más firmes con la decisión que habíamos tomado de avanzar con la minería. Hay gente que pensó en las fuentes de trabajo, porque hay muchos que se van del pueblo porque no hay trabajo, para que los chicos no se vayan a estudiar lejos y se queden en la zona.

Martiniano Lamas, de Sauzalito

«Nosotros no tenemos problemas con el litio y no solo el litio, sino con otras explotaciones mineras. Lo que más nos importa es el trabajo, porque los jóvenes se están yendo porque no hay laburo, nosotros somos un pueblo artesano y necesitamos más trabajo».