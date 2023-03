Atletas Jujeños le aportaron medallas a la Argentina en el Gran Prix del Mercosur

Se disputó el Gran Prix Internacional del Mercosur en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos con 706 atletas de toda Sudamérica, marcó un record en cantidad de participantes en el historial del Gran Prix.

Los únicos tres atletas máster de Jujuy que fueron parte de la Delegación de Argentina, representantes del Círculo de Atletas Máster Jujuy, con muy destacada actuación, aportando medallas para Argentina fueron:

ARIADNA SOLEDAD IMPA Categoría 35 - 4 medallas: Campeona en Jabalina con 24,97 mts. Sub campeona en 2.000 mts con obstáculos categoría 35 marca: 9' 10" 03. Sub campeona Salto en largo con 3,82 mts, Sub campeona en Bala con 6,10 mts.

MÁXIMO VELÁZQUEZ 3 medallas doradas en Categoría 90 a 94 años: Campeón en 100 mts llanos con una marca de 27" 35. Campeón en 200 mts llanos 63" 96. Campeón en Jabalina con 11,45 mts.

ALCIRA SALAZAR 2 medallas Doradas en Categoría 85 a 89 años: Campeona en Bala con 2,36 mts. Campeona en Disco con 4,79 mts.

MEDALLERO TOTAL

1ra. Argentina: 241 de Oro, 161 de Plata y 134 de Bronce.

2do. Uruguay 61 Oro, 58 Plata y 28 Bronce.

Le siguieron Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Colombia .

Con esta excelente actuación de los jujeños en el Gran Prix se da inicio a las participaciones en eventos oficiales, donde el nivel de competencia fue muy alto, sumada las altas temperaturas de más de 35 grados durante las 5 jornadas, no impidieron que las mejores marcas pasen a la tabla de records.