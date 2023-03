Vélez, en el estreno de Gareca como DT, no alcanzó a vencer a Platense en Liniers

Vélez Sarsfield (9 puntos), en el estreno de Ricardo Gareca como entrenador, igualó anoche 1-1 con Platense (7), en partido correspondiente a la 7ma. fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

El equipo de Liniers se situó en ventaja a los 41m. del primer tiempo, por mediación del delantero Abiel Osorio, quien corrigió un remate de Valentín Gómez que rebotó en un adversario.

El conjunto orientado por Martín Palermo, ubicado en zona de descenso, estableció la igualdad en la segunda etapa, a través de un disparo de Nicolás Castro (16m.), que golpeó en el cuerpo de Lautaro Giannetti y descolocó al arquero Leonardo Burián.

El segundo ciclo de Gareca como DT, luego de diez años de haber finalizado el exitoso primer período, parecía comenzar con entusiasmo.

Es que el equipo se plantó en terreno rival, presionó adelante y buscó desequilibrar por las bandas. A los 3m., un pique por izquierda de Walter Bou (ingresó a último momento en la formación titular por una molestia que acusó Lucas Janson) derivó en centro a la carrera que fue conectado por Lucas Pratto, quien la mandó a la red. Sin embargo, el árbitro Darío Herrera anuló posteriormente la maniobra, a instancia del VAR, por posición prohibida del exjugador de Gimnasia La Plata y Defensa y Justicia.

Siguió insistiendo el ‘Fortín’, sin claridad, es cierto, pero con la voluntad férrea de desbordar a un Platense timorato que llegó con distintas bajas por lesiones.

Un remate de Bou desde afuera, un cabezazo de Giannetti y una entrada de Pratto que tapó Macagno marcaron el pulso de un encuentro que tenía al local como dominador.

El equipo de Vicente López apenas pudo acercarse con una volea de Ignacio Vázquez que tapó Burián, luego de un tiro de esquina.

La emoción en las tribunas se convirtió en delirio a los 41m., cuando Gómez (que pudo haberse ido expulsado por una patada sobre el paraguayo Ronald Martínez) incursionó por izquierda y remató al arco. Hubo un rebote, la pelota se elevó y el pibe Osorio (9 goles en 50 partidos) saltó antes que los zagueros rivales para colocar la pelota, lejos del alcance del guardavallas visitante.

En el segundo período, entonces, con la ventaja a su favor, Vélez le dio prioridad a conservar la diferencia y se recostó -tal vez en forma inconsciente- demasiado atrás.

El conjunto ‘marrón’, que contó con el ingreso de Ignacio Schor (volvió tras una lesión en el hombro), ganó en dinámica, pero le costó traducir ese mejor rendimiento en situaciones de riesgo.

Hasta que a los 16m., el volante Castro probó al arco desde 30 metros, la pelota se desvió en Giannetti y descolocó a Burián para convertirse en el 1-1 definitivo.

De allí hasta el final, Vélez no pudo resolver la ecuación de un adversario que cerró filas y achicó espacios para llevarse el punto.

Más allá de los ingresos de los pibes Lobato y Prestianni al equipo del ‘Flaco’ Gareca le faltó fluidez como para convertir el desnivel.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela y Valentín Gómez; Julián Fernández, Christian Ordóñez, José Florentín y Walter Bou; Lucas Pratto y Abiel Osorio. DT: Ricardo Gareca

Platense: Ramiro Macagno; Gonzalo Asís, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino y Sasha Marcich; Franco Díaz, Iván Rossi y Nicolás Castro; Vicente Taborda; Ronaldo Martínez y Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.

Gol en el primer tiempo: 41m Osorio (VS)

Gol en el segundo tiempo: 16m. Castro (P)

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Ignacio Schor por F. Díaz y Franco Baldassarra por R. Martínez (P); 21m. Lenny Lobato por Osorio, Mateo Seoane por Ordóñez y Gianluca Prestianni por J. Fernández (VS); 35m. Elías Cabrera por Bou (VS); 41m. Santiago Castro por Pratto (VS); 46m. Gonzalo Valdivia por Rossi (P); 49m. Mauro Quiroga por Servetto (P)

Amonestados: Valentín Gómez, Prestianni (VS) I. Vázquez, Pellegrino (P)

Estadio: José Amalfitani.

Arbitro: Darío Herrera.