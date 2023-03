En cruce de “rojinegros” santafesinos no se sacaron ventajas Colón y Newell's

Colón, que sigue último y sin ganar en el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), empató esta noche 1 a 1 con Newell's Old Boys, en Santa Fe, cerrando la séptima fecha del certamen, en encuentro en el que los locales estuvieron más cerca de la victoria al atajarle un penal en el segundo período el arquero Lucas Hoyos al delantero “sabalero” Jorge Benítez.

Durante el primer cuarto de hora los “rojinegros” de Rosario fueron los dueños de las acciones, manejando la pelota y acercándose con posibilidades al área defendida por el arquero Ignacio Chicco.

Sin embargo a los 16 minutos apareció extrañamente sin marcas el volante colonista Joaquín Ibáñez para cabecear al gol y poner el hasta entonces inmerecido triunfo de los anfitriones.

Pero ese tanto golpeó los espíritus de ambos, porque mientras que el ánimo de Colón fue en alza, por contrapartida a los jugadores de Newell's les sucedió todo lo contrario.

Por eso el final de la etapa sorprendió a Colón en pleno dominio y con las expectativas en alza respecto de lo que podría acontecer en la segunda etapa.

Y de hecho Colón siguió igual hasta promediar el complemento, cuando clonando lo acontecido en el período inicial, el conjunto rosarino llegó a la paridad a través de Jorge Recalde, al que el técnico Gabriel Heinze tenía decidido relevar, pero le dio una pelota más y fue la del empate.

Después, Recalde no salió pero Colón siguió siendo superior, y cinco minutos más tarde la figura de la cancha hasta ese momento, el paraguayo Jorge “Conejo” Benítez se fabricó una falta penal cometida por el ingresado Pablo Pérez con el taco, y lo dejó con chances de redondear su gran noche con el gol de la victoria.

Pero Benítez remató de derecha hacia la mano diestra del arquero Lucas Hoyos, que alcanzó a rechazar, y el rebote lo tomó el propio pateador, cuyo segundo disparo, cruzado y de zurda, se fue contra el palo izquierdo.

El lamento que sucedió a esa acción se extendió desde el jugador hasta sus compañeros, hinchas y el propio entrenador Néstor Gorosito, que por sus propios códigos futboleros lo mantuvo en cancha e hizo ingresar a Ramón “Wanchope” Ábila por Juan Pablo Álvarez.

Pero en el poco más de cuarto de hora que quedaba por delante Colón no pudo romper esta dinámica de tres empates seguidos desde que llegó “Pipo” Gorosito a la dirección técnica, y así no puede salir de la última posición en el campeonato (es el único que no ganó todavía).

Mientras que Newell's, noveno a cinco puntos del líder San Lorenzo, sigue tratando de encontrarle la vuelta a lo que plantea el “Gringo” Heinze, mientras sigue digiriendo la dolorosa eliminación en la Copa Argentina ante Claypole, de la Primera C, que lo derrotó por 1 a 0 en los 90 minutos regulares hace dos semanas.

En la próxima jornada Colón visitará a Independiente por la octava fecha, el sábado a las 19, mientras que el domingo a las 18.30 en Rosario recibirá Newell's nada menos que al único puntero, San Lorenzo.

Síntesis

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Álvarez, Julián Chicco, Stéfano Moreyra y Joaquín Ibañez; Carlos Arrúa, Santiago Pierotti y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Facundo Mansilla y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza, Ramiro Sordo y Cristian Ferreira; Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Gol en el primer tiempo: 16m. Ibáñez (C).

Gol en el segundo tiempo: 23m. Recalde (N).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Gian Nardelli por Arrúa (C), 22m. Jonathan Menéndez por Sordo (N) y Pablo Pérez por Mosquera (N), 32m. Ramón Ábila por Álvarez (C), 37m. Tomás Galván por Benítez (C), 40m. Lisandro Mpntenegro por Ferreira (N),

Amonestados: Moreyra, Benítez, Delgado y Ábila (C). Pittón (N).

Incidencia: 28m. del segundo tiempo, Hoyos le detuvo un tiro penal a Benítez (C).

Cancha: Colón:

Árbitro: Jorge Baliño.