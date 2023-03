Persiste el bloqueo en laruta Oruro – Potosí

Organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) mantienen el bloqueo en la ruta Oruro – Potosí. Los movilizados potosinos exigen una reunión con el presidente Luis Arce para que atienda en persona las demandas regionales.

Nosotros no hemos tenido respuesta por parte del Ministro de Hidrocarburos y vemos que no es interlocutor válido, queremos una reunión con nuestro Presidente. Vamos a mantener las movilizaciones hasta que seamos escuchados, queremos aclarar que no estamos en contra del hermano presidente”, informó a la ANF la secretaria ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), Yamile Cruz.

Desde el viernes organizaciones sociales de diferentes regiones bloquearon esas vías en demanda de proyectos para su región, entre ellos la planta refinadora de zinc, industrialización del litio, doble vía Potosí- Sucre, doble vía Potosí-Oruro, puesta en marcha de la fábrica de cemento y otros.

La dirigente afirmó que enviaron en reiteradas ocasiones notas al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, para sostener una reunión y que se les informe sobre el proceso de industrialización del litio, pero no fueron atendidos.

REFINADORA DE ZINC

El ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, afirmó a la agencia ABI que está garantizada la construcción de la Planta Refinadora de Zinc en Potosí, con una inversión de $us 350 millones, para generar mayores ingresos al departamento por la actividad minera.

El proyecto fue concluido en la parte de la ingeniera conceptual y básica, por lo que solo resta la gestión y aprobación del financiamiento, por parte del Ministerio de Planificación, para dar curso a su construcción.

La planta se levantará en una superficie de 30 hectáreas, en predios de la Empresa Metalúrgica de Karachipampa. Tendrá una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas de concentrados de zinc.

Adicionalmente, recuperará el valor de otros metales como zinc metálico, estaño, plata, indio, galio y germanio, minerales tecnológicos de alta demanda internacional.

Las empresas proveedoras serán las mineras San Vicente, San Cristóbal, Porco y las cooperativas mineras.

Paralelamente se contará con una planta de ácido sulfúrico, proyecto que apunta a consolidar la ingeniera básica y química que encara el Gobierno en Potosí.

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que se seguirá pidiendo a la población continuar trabajando por el desarrollo económico y la reconstrucción económica y productiva de nuestro pueblo boliviano.

“El proyecto de ley (del litio) está en la Asamblea Legislativa, así que todo tiene su curso”, afirmó Alcón a BTV en Cochabamba.