En dos días en Santa Cruz el BCB vende 2,9 millones de dólares a 350 personas

La ASFI asegura que el tipo de cambio no se modificó

Luego de seis días de venta directa de dólares a cargo del Banco Central de Bolivia (BCB) es momento de realizar un balance. Edwin Rojas, presidente del BCB, informó que en Santa Cruz entre el viernes y sábado se vendieron 2,9 millones de dólares a 350 personas que llegaron hasta las oficinas del Banco Unión (calle Cuéllar, entre 21 de Mayo y España).

Rojas detalló que el monto global de la venta de dólares durante los primeros seis días (la venta comenzó el lunes 6 de marzo), sumó 24,1 millones de dólares, producto de la atención a 2.087 personas.

En el desglose La Paz, donde se vendió desde el primer día, registró la comercialización de $us 17,2 millones, a 1.348 personas, en Cochabamba se atendieron (viernes y sábado) a 400 personas que compraron $us 3,9 millones y finalmente en Santa Cruz, 350 personas adquirieron $us 2,9 millones.

De acuerdo con Rojas, con más cajeros de atención, en las oficinas del BCB de La Paz, la ampliación de los horarios de lunes a vieres de 7:00 a 21:00 y la atención de los sábados hasta las 13:00 en los tres departamentos, las filas y demanda de dólares ha disminuido.

“Producto de la especulación un sector de la población salió a comprar dólares y hubo una demanda poco habitual, ente eso el Banco Central optó por vender de forma directa la divisa a las personas naturales hasta un monto de 20.000 dólares”, explicó Rojas.

Ante la posibilidad de una devaluación de la moneda nacional, Rojas volvió a reiterar que eso no se hará, pues a su criterio la economía y el sistema financiero se encuentran fortalecidos, por lo que la política monetaria del Banco Central no se modificará.La autoridad también recordó que el 99% de los créditos están en moneda nacional, mientras que el 85% de los ahorros también se encuentran en bolivianos, por lo que considera que la demanda de dólares solo obedece a ciertos pagos que se deben hacer como quizás la devolución de un anticrético, la compra de un lote o la de un vehículo, ya que para los gastos cotidianos es el boliviano la única moneda dominante, en una economía ‘bolivianizada’

“La economía boliviana está sólida y consolidada. Tuvo la capacidad de poder adaptarse a un contexto internacional agresivo donde queda el efecto del covid-19, el impacto de una guerra y una alta inflación que encarece las importaciones”, señaló Rojas, en el canal estatal.

El director general de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, explicó que durante la semana pasada se realizaron diferentes controles a casas de cambios y entidades financieras para verificar el tipo de cambio de la divisa estadounidense.

La autoridad recordó que el tipo de cambio vigente es de Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta con la posibilidad de poder también venderse a Bs 6,97 o comprar en Bs 6,85.

Según Yujra se hizo el control en 40 casas de cambios, de las 177 habilitadas, y en los diferentes bancos y se pudo constatar que el tipo de cambio oficial no se modificó, que el mismo sigue vigente a pesar del escenario de especulación, que a su criterio se genera en el mercado negro como es el de la venta de los libre cambistas.

“Lastimosamente, la ASFI no puede contralar a los libres cambistas, solo tenemos tuición en las entidades financieras y en las casas de cambio que tienen licencia de funcionamiento, no en los que participan en el mercado negro de venta de dólares”, remarcó Yujra.