Luis Lacalle Pou se refirió a los motivos por los que los argentinos se instalan en Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo un análisis sobre por qué muchos argentinos se

fueron a vivir a su país en el último tiempo y brindó los motivos por los cuales a su entender se da

este fenómeno. “Tenemos las puertas abiertas para vivir en paz, en familia, en tranquilidad. Somos

un país que genera certidumbre, por suerte, y eso genera mucha confianza”, destacó el mandatario.

“Muchos de quienes están hoy en Uruguay ya tenían su casa de veraneo o pasaban su tiempo.

Uruguay tuvo algunos mecanismos de atracción que cambiamos en este Gobierno respecto a las

residencias, a las inversiones y eso generó cierta estimulación. Tenemos argentinos en Maldonado,

Montevideo y Punta del Este, gente que se vino a vivir”, explicó el jefe de Estado uruguayo.

Asimismo, y en medio de las tensiones despertadas con los gobiernos tanto de Alberto Fernández

como de Lula da Silva, Lacalle Pou habló de las negociaciones que lleva adelante su gestión para

avanzar en un vínculo comercial con China. “Cuando lleguemos a un principio de acuerdo con ese

país le diremos a Brasil, Argentina, Paraguay, ¿vamos? Si no, iremos solos”, dijo.

“No es mi intención polemizar con Alberto Fernández. Siempre fuimos muy claros con lo que

Uruguay necesita. Lo dijimos en reuniones formales y cuando se hablan las cosas a calzón quitado.

Nadie puede decir que le sorprende la actitud de Uruguay”, explicó en una entrevista con radio

Mitre.

Tras ello continuó: “Queremos que avance todo el Mercosur, pero no hay mucha voluntad de que

pase porque cada país tiene sus intereses. No hay un voluntad urgente y necesaria para avanzar en

acuerdos con otros países, en este caso China”. Sin embargo, aclaró: “No tenemos interés de

borrarnos del Mercosur”.

Respecto de la negociación con el gigante asiático, Lacalle Pou afirmó que “avanzar es una cosa y

la velocidad es otra”. Lo explicó en el marco de las acciones que su gobierno lleva adelante hace

poco más de medio año que Uruguay para negociar los términos de un Tratado de Libre Comercio

(TLC) con Pekín. “Estamos para sentarnos a firmar mañana con China, pero hay presiones legítimas

de los vecinos del Mercosur, básicamente de Argentina y Brasil, para que Uruguay no avance en un

acuerdo unilateral con ese país”, agregó el mandatario.

También en ese marco, consultado por la decisión de disminuir ciertos impuestos, Lacalle Pou

indicó que se trató de “un compromiso electoral”. El presidente uruguayo recordó que a mediados

del año pasado habló con su gabinete económico y dijo que si la proyección del crecimiento era del

3,8% “cumplía con lo prometido”. Finalmente, el alza en ese país fue del 5%.

“Eso va a generar un alivio económico en el bolsillo de la gente que va a poder comprar ropa,

consumir más, pagar las cuentas. La idea es reactivar la economía en los barrios”, ahondó el

mandatario de Uruguay. Según su versión, no hubo quejas ante la medida. “A nadie le gusta, pero

entendieron que había que hacer un empujón solidario para afrontar gastos”, agregó el funcionario.

Las declaraciones de Lacalle Pou tienen lugar días después de que anunciara una rebaja de

impuestos a trabajadores y jubilados de menores ingresos, una reducción de presión tributaria a

pequeñas, chicas y medianas empresas al tiempo que ratificó reformas estructurales y detalló planes

de este año.