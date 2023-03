La contundente advertencia de un ministro chino a EE.UU.: “Si no se detiene, habrá conflicto y confrontación”

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, advirtió hoy que su país y Estados

Unidos se encaminan a un “conflicto y confrontación” si Washington no cambia de rumbo, en

momentos en que sus relaciones bilaterales se encuentran en un mínimo histórico.

En su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo a fines del año pasado, el tono de

las declaraciones de Qin escala una creciente disputa por la hegemonía global que abarca el

comercio, la tecnología, los derechos humanos, Taiwán y la guerra en Ucrania.

La política estadounidense hacia China “se ha desviado por completo del camino sensato y

racional”, dijo Qin a periodistas al margen de la reunión anual del Parlamento chino, donde los

líderes exponen sus prioridades económicas y políticas para el próximo año. Es su única

conferencia de prensa formal programada del año, aunque también suele responder preguntas

durante viajes al extranjero.

“Si Estados Unidos no se detiene, y sigue acelerando por el camino erróneo, no hay límites que

puedan impedir que descarrile y entonces sin duda habrá conflicto y confrontación”, señaló el

funcionario.

“Esa competencia es una apuesta temeraria, cuando lo que hay en juego son los intereses

fundamentales de dos pueblos e incluso el futuro de la humanidad”, añadió el diplomático chino de

mayor jerarquía tras el jefe de política exterior del Partido Comunista, Wang Yi.

Qin reiteró las críticas a la decisión estadounidense de derribar un supuesto globo espía chino sobre

la costa este de Estados Unidos.

En cuanto a Taiwán, una isla democrática autogobernada que China reclama como parte de su

territorio, el diplomático indicó que el tema era la primera línea roja que no debía cruzarse en las

relaciones entre Washington y Pekín.

El ministro acusó a Estados Unidos de “faltar al respeto a la soberanía e integridad territorial china”

al ofrecer apoyo político a la isla y proporcionarle armas defensivas como respuesta a las amenazas

chinas de emplear la fuerza para poner el territorio bajo su control.

“¿Por qué Estados Unidos pide a China que no proporcione armas a Rusia, mientras sigue

vendiendo armas a Taiwán?”, dijo Qin. “Un mal manejo de la cuestión de Taiwán remecerá los

mismos cimientos de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Pekín afirma ser neutral en la guerra iniciada hace un año, pero también ha dicho tener una “amistad

sin límites” con Rusia y ha rechazado criticar la invasión rusa de Ucrania, o referirse a ella como

invasión.

También insinuó que Washington socava los esfuerzos de paz en Ucrania para alargar el conflicto

en beneficio propio al “avivar las llamas” entregando armamento para combatir a las fuerzas rusas.

Los comentarios de Qin se hicieron eco de otros hechos por el presidente Xi Jinping en un discurso

el lunes ante la Asamblea Popular en Pekín, que se inauguró el domingo y que certificará su tercer

mandato consecutivo, algo sin precedentes en China.

“Los países occidentales liderados por Estados Unidos han implementado la contención, el bloqueo

y la represión integrales de China, lo que ha traído consigo graves desafíos sin precedentes para el

desarrollo de nuestra nación”, dijo Xi el lunes.

Frente a eso, China debe “mantener la calma, mantener la concentración, luchar por el progreso

mientras mantiene la estabilidad, tomar acciones activas, unirse como uno solo y atreverse a

luchar”, agregó, según informó anoche la agencia de noticias china Xinhua.

Funcionarios estadounidenses se han manifestado cada vez más preocupados por los objetivos

políticos y económicos expansivos de China y la posibilidad de una guerra por Taiwán, la isla de

Gobierno autónomo que Pekín considera propia.