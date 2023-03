Camila Homs habría incomodado a Rodrigo De Paul con una noticia sobre su futuro y Tini Stoessel está en alerta

Camila Homs viajó a Madrid para que Rodrigo De Paul pudiera ver a sus dos hijos, Francesca y

Bautista. También aprovechó para pasear por Italia y volver una de las ciudades españolas donde

fue muy feliz: Valencia. La emoción fue tan grande que habría tomado una importante decisión para

su futuro: instalarse nuevamente en Europa como en sus épocas más felices junto al deportista.

La noticia salió a la luz gracias a una de sus amigas, que le dejó un sugerente comentario en

Instagram. “Que bella es mi amiga, se muda a Madrid”, le escribió. Esta noticia puso en alerta a

Tini Stoessel, que está enojada con ella por los terribles comentarios que hizo sobre su persona: la

acusó de drogadicta y mujerzuela.

A De Paul tampoco le habría caído del todo bien, ya que hace poco la demandó por hostigamiento.

Sin embargo, sabe que en el fondo es una buena oportunidad para ver creer a sus hijos y que no

estén trasladándose cada 45 días, como pactaron durante el 2022.

La furia de Camila Homs contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

En diciembre, Camila Homs explotó contra Rodrigo De Paul por ir a ver a su novia en vez de a sus

dos hijos, que lo esperaban con regalos por haber ganado el Mundial Qatar 2022. El enojo la hizo

enviarle mensajes terribles con agresiones para él y Tini Stoessel, a quien acusó de haber estado con

todos los jugadores de la Selección argentina.

“Merecés lo peor vos y la puta de tu novia, que se volteó a medio mundo, y a la mitad de los

cantantes. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que

el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”, dijo en

uno de los chats que el deportista presentó en la Justicia, donde la denunció por hostigamiento.

Camila se sacó de quicio a la hora de hablar de Martina, la mujer que ahora acompaña a Rodrigo:

“Que (Tini) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a

mí, te lo juro que no me conocés y no conocés a la gente que me rodea; así que cerrá bien el orto”.