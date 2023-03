Gerardo Morales lanza a la cancha su tropa bonaerense

Previo al acto de lanzamiento de su precandidatura presidencial, previsto para el 15 de marzo en el teatro Gran Rex, Gerardo Morales pone en marcha formalmente a su tropa en la jurisdicción más populosa del país, la provincia de Buenos Aires. Según adelantaron a Letra P voces del espacio, el gobernador jujeño activará este jueves 2 a su comité de campaña bonaerense, integrado por figuras de diversas extracciones de la variopinta interna radical.

Una base fuerte de este armado tiene su extracción en buena parte de la estructura que se diagramó para la interna de la UCR bonaerense de 2021 bajo el sello de Protagonismo Radical y que alista a los sectores liderados por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, el excandidato a gobernador Juan Manuel Casella y el exministro del Interior Federico Storani, quien conduce la Corriente de Opinión Nacional (CON) que, en terreno bonaerense, tiene entre su principales referentes al exdiputado nacional Alejandro Echegaray; este ya acompañó a Morales en una serie de desembarcos en distritos de la provincia.

También participan integrantes del ala alfonsinista, como la exintendenta de Chascomús Liliana Denot y algunos desprendimientos de la estructura de Adelante Buenos Aires que hoy conduce el comité provincial. De este último espacio provienen el exdiputado Juan Pedro Tunessi (con base en Bahía Blanca, donde habrá internas abiertas en la UCR), Rocío Alconada Alfonsín y el diputado nacional Miguel Bazze, referente de Radicales Para el Cambio (RAPACA) en La Plata, sector que alista, entre otros, a dirigentes como el extitular de la UCR platense y actual concejal de esa ciudad, Diego Rovella.

Avanzar en la capilaridad territorial de la propuesta de Morales en la provincia, generar la mayor masa crítica y diseñar una hoja de ruta de campaña que contemple los puntos estratégicos para las aspiraciones presidenciales del titular de la UCR nacional son algunos de los tópicos de funcionamiento de la maquinaria que se activa esta semana y que por estos días se encuentra en una fase exploratoria de armados locales que defiendan la boleta del jujeño en el llano.

“Morales es un dirigente con capacidad de decisión política, probada en Jujuy, con una excelente gestión. Los números de la gestión jujeña son muy buenos en las principales áreas, como la construcción de escuelas, educación, cannabis medicinal, litio con valor agregado, energías renovables, turismo. Es un proyecto productivista y antigrieta”, definió a Letra P Storani, quien integra el comité de campaña nacional y la comisión de pensamiento estratégico en el armado de Morales.

Más allá del jujeño, en la interna radical también se anota con aspiraciones nacionales Facundo Manes, quien en la provincia de Buenos Aires tiene el respaldo del armado que conduce el comité bonaerense y que tiene a Maximiliano Abad como el postulante formalmente lanzado a la Gobernación.

En la escudería del jujeño insisten con una interna abierta para definir un único precandidato presidencial de la UCR: “Dos listas radicales disminuyen casi por completo la chance de ser competitivos”, deducen en el búnker de Morales, donde resaltan que el neurólogo había aceptado en un primer momento la propuesta de interna que el jujeño le hizo en diciembre pasado en Formosa, pero que luego “se arrepintió, sin proponer otro procedimiento”. Confiados en los últimos números de las encuestas, la tropa del titular de la UCR nacional insiste con la interna, no solo para la nacional, sino también para la bonaerense, donde busca empujar a Posse.

“Hoy existen tres precandidaturas a la gobernación (Abad, Posse y Tetaz). Nadie puede decir que la precandidatura del otro no es legítima. Lo que no es admisible es que, entre cuatro se junten y, a dedo, designen. Por eso, tiene que haber un procedimiento que no sea otro que el de elecciones internas”, enfatizó Storani.

De no darse una elección interna para definir el candidato a presidente del radicalismo, en el armado de Morales anotan una fecha en la cual elegir a uno de los dos: la convencional nacional, pautada para el 9 de junio, órgano partidario que –recalcan cerca del jujeño– “tiene facultades para proclamar un candidato”. Allí, entraría el juego de otros sectores, como Evolución, liderado por Martin Lousteau, quien ya le hizo un guiño al peregrinaje nacional de Morales.