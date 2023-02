Quién es Rocío Galera, la modelo vinculada con Icardi que asegura haber estado con el novio de Julieta Poggio

Rocío Galera, la supuesta tercera en discordia entre Julieta Poggio y su novio Lucca Bardelli,

decidió romper el silencio y contó a sus seguidores en Instagram, por medio de una dinámica de

preguntas y respuestas, el origen de su vínculo con el modelo.

En este intercambio con sus seguidores, Rocío confirmó que con Lucas se vieron en Luján después

de viajar por Europa. Luego se enteró de que el joven es el novio de Disney y a partir de allí se alejó

de él. En cuanto a la familia de Julieta, Galera calificó a su madre como una persona “interesada” y

con gusto por la fama, enfocada en que su hija gane el concurso. La modelo afirmó que “banca a

Juli” más que su propia familia y “nunca estaría con un chico con novia”.

Quien es Rocío Galera, la modelo que abrió una grieta entre Julieta Poggio y Lucca Bardelli

La joven es oriunda de Córdoba y se presenta en Instagram como psicopedagoga y dueña de un

emprendimiento. No obstante, en su perfil las fotos como modelo en distintos países son moneda

corriente. Actualmente se encuentra en la Argentina, pero no se descarta que nuevamente salga

hacia otros destinos.

Aunque ahora Rocío destaca en titulares por convertirse en quién delató públicamente el deseo de

Lucca Bardeli por conquistarla, no es una total desconocida para los medios: aplicó el mismo

modus operandi con Mauro Icardi, hoy separado de Wanda Nara. Lejos de mantener para sí el

intercambio de mensajes privados que hubo entre ellos, los difundió.

En su momento, las capturas de las conversaciones demostraron que el futbolista la contactó

impresionado por sus fotos. De hecho, el jugador del Galatasaray le reveló que se encontraba en

Turquía y deseaba verla, y ante el interés de ella, él solo le pidió privacidad. El intercambio de

mensajes pronto trascendió a los medios, cuestión que Icardi negó rotundamente, pese a que los

chats, confirmados como reales, terminaron por delatarlo.

Desde que el escándalo trascendió, Rocío no volvió a poner su cuenta pública. Sin embargo, es

destacable el gran margen de ganancia que la joven obtuvo entre controversias. Si el cruce entre ella

y Mauro Icardi incrementó sus números de 50 mil a 80 mil seguidores, su vínculo con el novio de

Juli la hizo superar los 100 mil seguidores.