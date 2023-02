Tras la elección en La Pampa Gerardo Morales pidió fórmulas cruzadas y habló del eventual rol de Macri

El titular de la UCR se refirió al impacto de los comicios de este domingo en el escenario nacional;

se refirió a cómo podría incidir en la coalición la decisión del expresidente de participar en la

disputa electoral

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Nacional, Gerardo Morales, destacó este domingo el

triunfo radical en La Pampa, aludió a su impacto en el escenario nacional y aprovechó para insistir

en su pedido de que haya fórmulas cruzadas en las PASO de Juntos por el Cambio. Se refirió,

además, al impacto que podría tener una eventual candidatura de Mauricio Macri.

Morales manifestó que la victoria de Martín Berhongaray (UCR), aliado de Martín Lousteau,

ratificó “la potencia del radicalismo en el territorio” y demostró que el partido centenario “tiene

muy buenos emergentes y candidatos” para la pelea electoral hacia adelante. “Ahora es importante

que estemos más unidos que nunca”, afirmó.

El dirigente se refirió, en este sentido, al escenario electoral y abogó por el establecimiento de

fórmulas cruzadas, que permitan que candidatos de distintos espacios integren la nómina

presidencial. Ratificó su candidatura y cruzó aquellos que señalan que el partido centenario puede

colocar el vice. “Nadie mide, Nada está cerrado”, dijo

“La elección está abierta. Va a haber que trabajar mucho. La presentación de candidatos cierra el 24

de junio y para ello falta mucho tiempo”, afirmó. Y agregó: “El radicalismo va a aportar mejor a

Juntos por el Cambio con una gran potencial territorial”.

Morales sostuvo que hay “un buen clima” dentro de la coalición y rescató la convivencia entre los

presidenciables de los distintos espacios como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María

Eugenia Vidal y Elisa Carrió, quien se anotó recientemente en la discusión. “No importa que haya

varios candidatos, sino que haya respeto y que el debate sea de ideas”.

En esa línea, renovó su pedido para que haya fórmulas cruzadas. “Creo que las fórmulas cruzadas

van a poder garantizar un triunfo de coalición de verdad, que es lo que necesitamos y que no

tuvimos entre 2015 y 2019″.

El titular de la UCR fue consultado así sobre la posibilidad de que Mauricio Macri se inscriba en la

carrera electoral. Señaló que es “una decisión personal” y afirmó que Macri es “un referente

inexcusable” y “líder del Pro”. No obstante, anticipó cuál podría ser su efecto. “Creo que si él se

presenta, por lo menos se bajan dos candidatas María Eugenia [Vidal] y Patricia [Bullrich].

No obstante, aseguró que no sabe si el radicalismo aceptaría conformar una fórmula cruzada con

Macri. Y fijó límites para sí mismo. “Personalmente no”, respondió cuando le preguntaron si él

haría una fórmula con el expresidente. De todas maneras, insistió con que aún falta tiempo.

Morales ratificó que encabezará una de las fórmulas presidenciales. “Puede que Horacio [Rodríguez

Larreta] sea mi vice, o tal vez otro dirigente del Pro, pero falta mucho tiempo. Y desestimó aquellos

que minimizan la competitividad del partido centenario. “Ojo con el radicalismo”, dijo.