Todo listo para el arranque del campeonato de básquet femenino “La Naranja te llama”

Tras días de arduo trabajo y de planificación, desde hoy y hasta el domingo 12 se disputará la

primera edición del torneo interprovincial denominado: “La naranja te llama” del básquet

femenino, organizado por el club Granate.

Humahuaca Basket (Humahuaca), Villa San Martin (S. S. de Jujuy); Atlético San Pedro (San

Pedro); Villa Crespo (La Esperanza); Villa San José (Salta); Atlético Estación Experimental

(Tucumán); y nuestras representantes Granates serán los siete equipos que se medirán en el

estadio “Francisco Borja” durante las tres jornadas cargadas de partidos en la mañana, tarde y

noche.

La ceremonia de apertura oficial de la competencia será desde las 19.30 contando con la

presencia de las autoridades de la institución, las delegaciones participantes e invitados

especiales.

El certamen se disputará bajo el formato de todas contra todas, clasificando a las semifinales

las mejores cuatro de la tabla general. Los partidos correspondientes a las semifinales se

realizarán el domingo por la tarde, mientras que la final se llevará adelante en horario

nocturno. Además, está previsto que se lleve a cabo un concurso de triples y de habilidades el

día sábado.

El plantel Granate será dirigido por el entrenador Oscar Quiroga y está integrado por: Rocío

Marcial, Camila Beleizan, Juliana Quiroga (bases); Andrea Gutiérrez, Sabrina Madrid, Brenda

Orozco, Jazmín Rivera, Rocío Argote (aleras); Luciana Apertte, Rocío Gutiérrez, Magali Kanje,

Ana Luz Madrid, Ruth Madariaga y Camila Cazón (pivotes).

La competencia reunirá, sin dudas, a grandes equipos de la zona e invitamos a toda la

#FamiliaGranate y público en general a acompañar durante estos tres días abonando una

entrada a un costo de $150, por jornada completa, en el ingreso a nuestro predio deportivo.

Cronograma

VIERNES 10: Fecha 1: 8:30 hs: Villa San Martín Vs. Dep. Luján. 10:00 hs: Humahuaca Basket Vs.

Atlético San Pedro, 11:30 hs: Villa San José Vs. Villa Crespo. LIBRE: Atl. Estación Experimental.

Fecha 2: 15:00 hs: Atl. Estación Experimental Vs. Atl. San Pedro. 16:30 hs: Dep. Luján Vs. Villa

Crespo. 18:00 hs: Villa San José Vs. Villa San Martín. LIBRE: Humahuaca Basket. 19:30 hs: ACTO

INAUGURAL.

Fecha 3: 20:00 hs: Humahuaca Basket Vs. Atl. Estación Experimental. 21:30 hs: Villa San Martín

Vs. Villa Crespo. 23:00 hs: Dep. Luján Vs. Villa San José. LIBRE: Atl. San Pedro.

SÁBADO 11: Fecha 4: 8:30 hs: Atl. San Pedro Vs. Villa San Martín. 10:00 hs: Atl. Estación

Experimental Vs. Villa Crespo. 11:30 hs: Humahuaca Basket Vs. Dep. Luján. LIBRE: Villa San

José. 14:30 hs: TORNEO DE TRIPLES.

Fecha 5: 15:00 hs: Dep. Luján Vs. Atl. San Pedro. 16:30 hs: Villa San José Vs. Humahuaca

Basket. 18:00 hs: Atl. Estación Experimental Vs. Villa San Martín. LIBRE: Villa Crespo. 19:30 hs:

TORNEO DE HABILIDADES.

Fecha 6: 20.00 hs: Villa Crespo Vs. Atl. San Pedro. 21:30 hs: Humahuaca Basket Vs. Villa San

Martín. 23:00 hs: Atl. Estación Experimental Vs. Villa San José. LIBRE: Dep. Luján.

DOMINGO 12: Fecha 7. 8:30 hs: Humahuaca Basket Vs. Villa Crespo. 10:00 hs: Atl. San Pedro

Vs. Villa San José. 11:30 hs: Dep. Luján Vs. Atl. Estación Experimental. LIBRE: Villa San Martín

Definición torneo: 15:00 hs: Semifinal 1: 16:30 hs: Semifinal 2. 20:00hs: Final.