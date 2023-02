Tarija registra 165 casos de dengue, la mayoría se concentran en el municipio de Bermejo

La mañana de este reciente lunes 6 de enero, se informó sobre el fallecimiento de un niño de 5 años,

por dengue hemorrágico, el tipo más mortal de esta enfermedad.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) manifestó que el niño llego de emergencia

el fin de semana, procedente de Yacuiba, pero lamentablemente ya no se pudo salvarlo.

“El fin de semana lamentablemente tuvimos el ingreso en el Hospital San Juan de Dios, de un niño

de 5 años procedente de Yacuiba, con un cuadro de un dengue hemorrágico, que lamentablemente a

fallecido, pese a todos los esfuerzos que se hicieron” manifestó.

Así mismo indico que el niño no tenía enfermedades de base, pero la variante de dengue que tenía

es una de las más mortales, por lo que no se pudo hacer nada para salvarlo, por lo que pidió a los

padres de familia cuidar más a sus hijos, ya que son los más vulnerables a esta enfermedad.

“Era un niño previamente sano, esperamos seguramente la tipificación de la muerte, lo más

probable haya sido por la variante de dengue hemorrágico que es la que mayor mortalidad produce,

por eso valga la oportunidad para mandar las recomendaciones a los padres que los niños puedan

usar repelente en las primeras horas de la mañana al final de la tarde” indico Cazón para Radio

Popular Yacuiba.