Equivale al 50% de presos: Fiscal de Tarapacá dice que delincuencia extranjera es altísima

Este viernes el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, abordó su nuevo rol como persecutor

preferente para investigar casos de homicidios en la zona que además enfrenta una inmigración

descontrolada, desafíos que tendrá que asumir tras su designación de parte del Fiscal Nacional,

Ángel Valencia

Sobre su nuevo cargo, aseguró en diálogo con T13 Radio que este “se traduce en juntar en una sola

persona un número determinado de causas que estaban en distintas fiscalías de la región, tanto en

Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte (…) Había un grupo aproximadamente de 20 homicidios

que no tenían un imputado conocido y no se habían logrado avances relevantes en la investigación y

todas esas causas se traspasaron bajo mi dirección”.

Sobre este mismo punto, el persecutor abordó la situación de la inmigración en la Macrozona Norte,

asegurando que “en esta región se produce una situación muy particular y creo que única en el país.

De todos los delitos que se cometen en Tarapacá, y que tienen imputado conocido, el 37% es

cometido por extranjeros, y en el caso de los homicidios en particular, de todos los que tienen

imputado conocido, el 39% es extranjero”.

Siguiendo con el desglose que compartió con la emisora, aseguró que «en la población penal de las

cárceles de Tarapacá, el 45% y más, casi el 50% de los imputados que están privados de libertad,

son extranjeros, entonces la incidencia de la delincuencia extranjera en esta región es altísima».

Respecto de los homicidios, la región que cerró enero con la preocupante estadística de 3,2

asesinatos por cada 100 habitantes, Arancibia aseguró que hay que tener presente que los

homicidios son generalmente una consecuencia de la gran cantidad de delitos que hay en la zona, de

la enorme cantidad de armas de fuego existentes. “Casi el 50% de los homicidios son cometidos por

armas de fuego, producto de la enorme cantidad de armas que circula, producto del contrabando que

ingresa por tierra desde el extranjeros”.

«También producto de la violencia que ha contaminado a las bandas locales, porque la delincuencia

extranjera tiene un grado de violencia superior al que nosotros estábamos acostumbrados. Y eso ha

ido contagiando criminógenamente a las bandas locales, hay un mayor índice de homicidios,

algunos muy crueles, con un gran despliegue de violencia, muchos disparos, bastante distinto a lo

que acostumbrábamos», agregó el persecutor.

Posteriormente, aludió a la detención de 18 integrantes del Tren de Aragua, materializada hace unos

días, asegurando que se está trabajando fuertemente en este ámbito. “Todos ellos quedaron en

prisión preventiva en distintas cárceles del país, el Tren de Aragua es una organización casi

empresarial que tiene distintas líneas de negocios, una de ellas es la del tráfico de drogas, a la cual

se le dio ese golpe. De ellos hay dos que tienen vínculos muy importantes con la jerarquía mayor

del Tren de Aragua en el extranjero”, detalló.

Por último, Arancibia se refirió a la decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia respecto de su

zona, además de compartir su percepción sobre la designación para investigar los homicidios en la

región que tiene a cargo. “Estoy muy agradecido, no necesariamente de mi nombramiento, sino de

que se haya destinado una fuerza de tarea, porque vengo insistiendo hace mucho tiempo que hay

que fortalecer la persecución penal en esta región, porque es aquí donde está la frontera, es aquí

donde están ingresando todo tipo de personas, esto hay que pararlo acá y evitar que se despliegue

hacia el sur del país”, dijo.