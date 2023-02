“Dios no es ni hombre ni mujer” La Iglesia de Inglaterra analiza eliminar el género para hablar de religión

La Iglesia de Inglaterra está estudiando la posibilidad de utilizar un lenguaje de género neutro en

lugar de referirse a Dios únicamente con pronombres masculinos, como “Él” o “Padre nuestro”, lo

que supondría un cambio importante tras milenios de oraciones y enseñanzas.

La Iglesia va a poner en marcha esta primavera un proyecto sobre el “lenguaje de género”, tras años

de estudio de las formas de referirse a Dios en la liturgia y el culto.

“Los cristianos han reconocido desde la antigüedad que Dios no es ni hombre ni mujer”, afirma la

Iglesia de Inglaterra en un comunicado enviado por correo electrónico. “Sin embargo, la variedad

de formas de dirigirse y describir a Dios que se encuentran en las Escrituras no siempre se ha

reflejado en nuestro culto”.

La Iglesia -y los teólogos- afirman que esto no es nada nuevo, y que forma parte de un impulso más

amplio para adaptar el lenguaje que utiliza a los tiempos contemporáneos. Cualquier decisión de

cambiar el lenguaje utilizado para referirse o dirigirse a Dios necesitaría también la aprobación del

órgano legislativo de la Iglesia, y hasta ahora no hay consenso sobre el mejor lenguaje a utilizar.

Los miembros de ese órgano, el Sínodo General, se reunieron en Londres esta semana para debatir y

votar sobre las principales cuestiones que afectan a la iglesia, incluida una propuesta para permitir

al clero anglicano bendecir a parejas del mismo sexo, manteniendo al mismo tiempo la posición

oficial de la iglesia de que el matrimonio “es entre un hombre y una mujer para toda la vida”.

En medio de un acalorado debate sobre esta cuestión, un vicario del sur de Inglaterra preguntó el

lunes al vicepresidente de la Comisión Litúrgica de la Iglesia, el reverendo Michael Ipgrave, si

podía “proporcionar una actualización sobre los pasos que se están dando para desarrollar un

lenguaje más inclusivo... para ofrecer más opciones a quienes desean utilizar la liturgia autorizada y

hablar de Dios de una manera no sexista, particularmente en las absoluciones autorizadas, donde

muchas de las oraciones que se ofrecen para su uso se refieren a Dios utilizando pronombres

masculinos”.

Ipsgrave respondió que la Comisión Litúrgica “lleva varios años explorando el uso del lenguaje

sexista en relación con Dios, en colaboración con la Comisión de Fe y Constitución” y anunció la

iniciativa de estudiarlo más a fondo.

La prensa británica, que había estado siguiendo el debate del Sínodo sobre la propuesta de permitir

a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo, recogió rápidamente los comentarios.

Algunos comentaristas lo enmarcaron en una decisión política de la Iglesia, y un sacerdote anónimo

declaró al Times of London que algunas personas “piensan que estamos siendo un poco despiertos”.

Sin embargo, “asignar un género a Dios siempre ha sido una cuestión de metáfora, ya que somos

incapaces de decir nada que encapsule la divinidad de manera efectiva en el lenguaje humano”, dijo

en un correo electrónico el reverendo Diarmaid MacCulloch, profesor emérito de Historia de la

Iglesia en la Universidad de Oxford. “Por tanto, es natural que exploremos más a fondo cómo

podemos hablar de Dios en la liturgia, dados los grandes cambios en la comprensión del género y la

sexualidad que se están produciendo en la sociedad”.

En 2018, el arzobispo de Canterbury, líder de la Iglesia de Inglaterra, dijo que cualquier descripción

de Dios debe ser “hasta cierto punto metafórica”, porque “Dios no es masculino ni femenino. Dios

no es definible”.

“Lenguaje actual”

La Iglesia de Inglaterra se basa en dos fuentes litúrgicas principales en los servicios: el Libro de

Oración Común, textos que se escribieron en Inglaterra en el siglo XVI; y Common Worship, una

serie de libros más contemporáneos.

“Hasta hace unos 50 años, se permitía relativamente poca flexibilidad con el lenguaje litúrgico en

las iglesias anglicanas, lo que habría dado la impresión de una visión inmutable de un Dios

masculino”, explica por correo electrónico Frances Knight, profesora asociada de Historia del

Cristianismo Moderno en la Universidad de Nottingham. “Pero todo eso ha cambiado ahora, con un

énfasis en que el lenguaje del culto sea claro, actual, significativo y digno”.