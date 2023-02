Paula Chaves habló sobre su hábito alimentario y recibió fuertes críticas

Paula Chaves compartió algunos de sus tips para estar saludable y abrió un debate inesperado en las

redes sociales. En un ida y vuelta con sus seguidores, aseguró que suele estar muchas horas sin

comer y ese dato generó preocupación. Sin embargo, aclaró que este ayuno intermitente está

controlado por una especialista.

“Mi ayuno se rompe con huevo duro y palta. Ayer comí a las 23.45... Siempre controlada por mi

nutricionista. Es por salud y bienestar, no es una dieta de Instagram”, aseguró en una historia que

compartió después de mostrar cómo entrena en Villa Carlos Paz.

Apenas compartió esa información, muchos de sus fans le pidieron que explique en detalle cómo

organiza sus comidas. “El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche, hasta que vuelvas a

comer al día siguiente. Yo por lo general hago 14 o 16 (horas de ayuno). A la mañana tomo mate

amargo. Los beneficios son más fuerza, más energía y mejor humor post entrenamiento”, relató.

Por otra parte, la conductora de Bake Off Argentina (Telefe) sostuvo que este hábito alimentario no

afecta a la lactancia. “Fue lo primero que le pregunté a mi nutricionista. Me hice un laboratorio

mega completo de sangre y estoy mil puntos. La mayoría de las veces entreno en ayunas, pero

siempre lo rompo con una proteína y una grasa buena, como huevo y palta”, indicó.

A sus seguidores les llamó la atención la gran cantidad de tiempo que la modelo pasa sin ingerir

alimentos. Incluso, una usuaria salió al cruce: “¿Te parece OK comunicar que no comés durante 16

horas? No todos los nutricionistas lo avalan”, le dijo. “Cuento mi experiencia, controlada por una

nutricionista. Siempre”, remarcó Chaves para aclarar que no se trata de un método improvisado.

La desesperación de Paula Chaves en Carlos Paz: quieren forzarla a echar a una perrita a la calle

Paula Chaves nunca pensó que su decisión de mudarse temporalmente este verano a Villa Carlos

Paz, donde junto a su esposo Pedro Alfonso estelarizan la obra de temporada Un plan perfecto, se

viera afectada por un problema que atraviesa tanto a ella como a su familia. El insólito motivo de su

malestar tuvo que ver con sus recientes cruces vía WhatsApp con la dueña de la casa en la que se

está hospedando.

Esta tensa situación se generó luego de que, a través de sus historias de Instagram, Paula subiera

algunas capturas y videos sobre un quinto e inesperado integrante de la familia. Se trata de una

perrita de la calle que ingresó a la propiedad sin que nadie lo advirtiera. La infalible mezcla entre el

dulce carácter del animal y la acogida que ha tenido por parte de la también actriz, y especialmente

sus hijos, hizo que el animal extendiera su permanencia. Lamentablemente, la dueña de la casa no

se tomó muy bien la situación y exigió su salida de forma inmediata.