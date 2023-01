La furia de Flavio Mendoza tras ser denunciado en redes por una foto con su hijo

Flavio Mendoza mostró su furia porque en las últimas horas le cerraron su cuenta de Instagram tras

recibir denuncias por una foto con su hijo. “¿Tanto jode que sea un hombre gay que logró ser padre

y tiene una carrera exitosa? Una lucha más que no me la van a ganar”, expresó él en su perfil de

Twitter.

Según explicó en su descargo, una persona subió una postal de él con Dionisio “desde un ángulo

horrible, sacada de contexto” y con intenciones “maliciosas”. La imagen se volvió tan viral que

llegó al hijo de Jair Bolsonaro -expresidente de Brasil- quien lanzó una repudiable frase con la que

juzgó al coreógrafo.

El descargo de Flavio Mendoza por la viralización de su foto con Dionisio

Los usuarios de las redes sociales tienen en sus manos el poder de desvirtuar situaciones y volverlas

virales. Lo cierto, es que estas situaciones perjudican a sus protagonistas, tal como le sucedió a

Flavio. “No entiendo por qué hay gente detrás de un teclado haciendo daño. ¿Tan miserables son

sus vidas?”, escribió en la red social de Twitter.

En sus palabras, hizo mención a que “alguien” difundió una captura de un video en el que se lo ve a

él junto con Dionisio. “Es un ángulo sacado de contexto”, lanzó él con furia. “Me bloquearon el

Instagram, se metieron con un niño y con mi imagen. ¿Tanto les jode que sea feliz?”, reprochó

Mendoza.

Además, el productor artístico pidió que denuncien a “cualquier persona que esté detrás de esto” y a

todas las publicaciones que aparezcan con esa postal. Y cuestionó: “¿Tanto jode ser un hombre gay,

que pudo ser padre y tener una carrera exitosa? Parece que sí... Una lucha más que no me la van a

ganar”.

Qué dijo el hijo de Jair Bolsonaro sobre

la foto que se difundió de Flavio Mendoza

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, escribió una opinión sin filtro en su cuenta de

Twitter y se hizo eco de la postal de Flavio Mendoza con su hijo. En su repudiable mensaje, lanzó:

“En una imagen, el resumen de la decadencia de Occidente”.

El diputado generó que muchos usuarios, que desconocían la situación, se sumen a su comentario y

dejaron frases de odio contra el coreógrafo. Sin embargo, hubo quienes salieron a aclarar el

panorama y explicar la mala intención que hubo detrás de la fotografía.

Charlie Kirk, un comentarista conservador de Estados Unidos, puso en contexto la escena luego de

ver el video completo del cual se originó la captura. “El niño estaba nervioso hablando delante de

una multitud y no se soltaba de la pierna del hombre, por lo que el micrófono bajó hasta su cara”,

intentó explicar para frenar los comentarios innecesarios.