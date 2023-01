La marca de relojes Casio ninguneada por Shakira explicó por qué no quiere auspiciar a Gerard Piqué

En medio del éxito y la repercusión de la Music Sessions #53 de Bizarrap con Shakira, Gerard

Piqué anunció en una transmisión que Casio -la marca que la cantante ninguneó en el hit-, lo

auspiciaría a él y a todos los integrantes de su Kings League. Sin embargo, esto fue un invento

suyo, y ahora la compañía explicó por qué no se aliará con él, y mucho menos con la colombiana.

Luego de que se divulgaran diferentes comunicados fakes, desde las redes oficiales de la línea de

relojes de origen japonés hicieron un posteo contundente donde expusieron algunos de sus modelos

más icónicos y vanguardistas. “Hay un Casio para todo el mundo, seas king, loba o el mismísimo

Pikachu. Por eso no somos patrocinadores fieles de ningún bando”, señalaron.

La que sí se puso del lado del deportista fue Renault, que le prestó un Twingo para llamar la

atención y hacerle frente a su exmujer, que en la canción pronuncia que cambió una Ferrari (en

referencia a ella) por ese modelo, que hace alusión a Clara Chía Marti.

Gerard Piqué le hizo un regalo especial a Clara Chía Marti en medio del furor por la canción de

Shakira

Clara Chía Marti, la novia de Gerard Piqué, se sintió muy afectada con la Music Sessions #53 de

Shakira junto a Bizarrap, donde la cantante apuntó contra ella y el exjugador por el daño que le

hicieron. Para que la situación sea más llevadera en medio del furor que generó el hit, su pareja le

hizo un particular regalo: le pagó el retoque estético que tanto quería.

Medios españoles aseguraron que la joven se aumentó el tamaño de los labios con ácido

hialurónico. Ante esta noticia, los fans de la colombiana la criticaron sin piedad en las redes

sociales. “Nuestra Shaki no necesita esas cosas”, “Ella se los pagaría solita”, “Ya quisieras tener la

belleza natural de nuestra ídola”, fueron algunos de los comentarios que hicieron.

La joven -que trabaja en una de las empresas del deportista como organizadora de eventos- quedó

en el ojo de la tormenta luego de que la intérprete contara que iba a su casa cuando ella no estaba. Y

eso no es todo, también deslizó que se comía los alimentos que a Piqué no le gustaban, y que

gracias a eso descubrió el engaño. “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como

suena”, se le escuchó decir a la artista musical en su nueva canción sobre la mujer que ahora ocupa

el corazón del exdefensor del Barcelona.