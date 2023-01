Cazzu recibe la peor abucheada en Argentina y explota en el escenario: "Me tienen que respetar"

Cazzu explotó en el Festival Bum Bum al ser abucheada por el público en su país natal, Argentina:

“Me tienen que respetar”, pidió la rapera. Entre rechiflas y gritos que le exigían bajar del escenario,

la novia de Christian Nodal respondió molesta y exigió que la dejaran continuar con su show; sin

embargo, las cosas se salieron de control.

“Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube al

escenario, te insultan, te dicen vete. Soy una señora, me tienen que respetar”, dijo la rapera molesta

por los abucheos que recibió durante su presentación que, pese a sus múltiples intentos, no pudo

terminar el repertorio que tenía planeado.

“Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos hombres que no

tienen los huevos. Me paro orgullosa acá y al que no le guste que se vaya. Se lo quiero dedicar a los

chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo.

Aguante, Córdoba”, añadió.

Ahora, algunos internautas se preguntan qué tan famosa es la novia de Christian Nodal en

Argentina, pues el video muestra todo lo contrario.

Cazzu es abucheada en México

​Durante la Copa Mundial de Qatar 2022, Cazzu se presentó en la Ciudad de México en el Flow Fest

para brindar su primera presentación con fanáticos mexicanos, luego de que se diera a conocer que

mantiene una relación con Christian Nodal, ex de Belinda.

Cazzu cantó horas después de que la Selección Mexicana cayera derrotada contra Argentina en el

Mundial de Qatar con un marcador de 2-0. La novia de Nodal sintió un poco apático al público, por

lo que decidió lanzar un comentario que no fue del agrado de varios fanáticos.

El comentario de Cazzu incendió al público mexicano que no se contuvo e inició con una lluvia de

fuertes chiflidos mostrando su repudio hacia la trapera argentina.

Y es que, Cazzu decidió comentar sobre la derrota de México durante su presentación en el Flow

Fest, y el público que asistió a escucharla no se guardó nada y aventó varios chiflidos de odio.