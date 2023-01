Un fuerte temporal en Catamarca dejó daños materiales y una pareja se salvó de milagro

Un fuerte temporal de lluvia y viento se registró anoche en la capital de Catamarca. El fenómeno

climático derivó en que una pareja que circulaba en una camioneta fue aplastada por una columna

de hormigón. "Tengo un golpe en la nuca, mi señora se golpeó con el torpedo y se reventó la boca.

Esto es un milagro", dijo el hombre en diálogo con el diario El Ancasti.

El temporal se registró anoche en Valle Central. Los reportes señalaron que una camioneta utilitaria

Fiat Fiorino fue aplastada en pleno Barrio Alem. Como consecuencia de las fuertes ráfagas cayeron

varios árboles, postes y columnas de hormigón. Esta situación dejó sin el servicio eléctrico a los

vecinos de la zona.

El vehículo quedó destruido debajo de la columna que lo impactó a la altura de la cabina del

conductor. “Esto es un milagro, de la forma que está (la camioneta). Nos salva la casa, eso evita que

nos aplaste. Fue con lo justo”, agregó el conductor del vehículo.

"Tengo un golpe en la nuca, mi señora se golpeó con el torpedo y se reventó la boca. No vino nadie.

Fui a la posta de la Alem a hacerme ver; fui a hacer la exposición y me dijeron que no tenían nada

cuando el móvil pasó acá por Avellaneda y Buenos Aires, y se fue. Se llamó a todos y no vino

nadie”, detalló.

Deciden suspender actividades tras la tormenta

El temporal dejó daños en varias partes del Valle Central. Por esa razón, la Subsecretaría de Deporte

y Juventud de la Municipalidad de La Capital, resolvió la suspensión de actividades de las Colonias

de Verano por el lapso de 72 horas.

El objetivo es resguardar la seguridad de los niños y niñas que concurren y poder evaluar y trabajar

en los lugares dañados. Luego del operativo oficial de asistencia, la Municipalidad de la capital

catamarqueña confirmó que hubo severos daños, pero afortunadamente ninguna familia tuvo que

abandonar su hogar.