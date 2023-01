Un empleado bancario fue apuñalado por una mujer y se encuentra internado

El hecho se registró en horas de la mañana del día martes cuando un empleado de la

sucursal del Banco Macro ubicado en calle Sarmiento esquina Gobernador Tello en Abra

Pampa fue apuñalado mientras prestaba servicio.

Un joven de 22 años, empleado de dicha sucursal, fue apuñalado en el tórax cuando se

encontraba asesorando a otro cliente. El dramático hecho se registró alrededor de las 8 de la

mañana por lo que el Gerente de la sucursal dio aviso a la policía y personal del SAME.

El empleado de 22 recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue

trasladado hacia el hospital local. En tanto a la agresora, mujer de 59 años que padece

problemas mentales fue también fue derivada hacia el hospital Nuestra Señora del Rosario

a fin de ser examinada médica y psicológicamente.

Tras ser atendido en el hospital local, el joven fue derivado en horas de la tarde hacia San

Salvador de Jujuy donde permanece internado. Enrique Flores, hermano de la víctima,

dialogó con una emisora radial de San Salvador de Jujuy y explicó que esperan el parte

médico ya que el joven presenta problemas de respiración.

“Parece haber sido simplemente un daño superficial, pero todavía no pude hablar mucho

con él porque estaba con respirador artificial”, detalló Flores.

Luego agregó: “Hablé con el guardia de la entidad donde sucedió la agresión.

Evidentemente él estaba en la puerta atendiendo a otra persona y la mujer que sufre

problemas mentales, se acercó y lo agredió con un arma blanca. Fue directamente en el

tórax”.

Más delante el hermano de la víctima indicó: “La mujer es bastante conocida en Abra

Pampa y por lo que cuentan siempre anda agrediendo a los transeúntes que se le cruzan ya

sea con gritos o algún objeto contundente”.

Finalmente Enrique solicitó: “Si bien la persona sufre de problemas mentales, le pedimos a

las autoridades que tomen cartas en el asunto porque no es solamente un peligro para la

sociedad sino también para sí misma”.

Solicitan mayor eficacia del SAME

En este sentido el hermano de la víctima explicó que la ambulancia tardó 7 horas en llegar

al hospital local para trasladar al paciente hasta la capital jujeña. En este sentido el hombre

solicitó: “pedimos que se revea la situación porque no es la primera vez que pasa algo así.

Mi hermano fue atendido cerca de las 9 de la mañana, a las 9.20 tenía la derivación y la

ambulancia llegó a las 16 horas”.