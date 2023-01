Se estrelló un helicóptero en el que viajaban el ministro del Interior de Ucrania y otros funcionarios del gobierno

Al menos 18 personas, incluidos el ministro del Interior de Ucrania y tres niños, murieron ayer en

un accidente de un helicóptero en las afueras de Kiev que se dirigía a la línea del frente de la guerra

con Rusia, un suceso cuyo origen aun no fue precisado y para el cual las autoridades no excluyen

ninguna hipótesis.

"El objetivo del vuelo (era ir) a uno de los puntos calientes de nuestro país en donde se libran

combates", señaló el asesor presidencial ucraniano Kirilo Timoshenko. "El ministro del Interior se

dirigía allí", agregó.

Según un mensaje del gobernador de la región, Oleksii Kuleba, también hubo "29 heridos, entre

ellos 15 niños", recogió la agencia de noticias AFP.

La cantidad de niños muertos y heridos está relacionada con que el aparato cayó sobre una escuela,

de acuerdo con las primeras informaciones.

El presidente Volodimir Zelenski calificó el accidente de "terrible tragedia" y dijo que "el dolor es

indescriptible".

Por su parte, el primer ministro, Denis Chmigal, anunció que había dado instrucciones para crear

"un grupo especial que investigue en detalle las circunstancias de la tragedia".

"Por ahora se están considerando todas las opciones. Investigadores y expertos están trabajando en

el lugar de la tragedia. Se están adoptando acciones urgentes de investigación", expresó el fiscal jefe

de Ucrania, Andrei Kostin, a través de un mensaje en Telegram.

Agregó que "la investigación preliminar estará en manos de investigadores del Servicio de

Seguridad de Ucrania (SBU) y confirmó que el aparato cayó "en una zona urbana, cerca de una

guardería y un edificio residencial".

Por su parte, la vocera de la Policía de Ucrania, Mariana Reva, aseguró que están haciendo todo lo

posible para establecer "cuanto antes" la causa de la tragedia al subrayar que "es pronto" para

pronunciarse sobre el asunto, tal como también resaltó el vocero de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri

Hnat.

"La comisión, que incluirá a varios especialistas en aviación, investigará las causas. No llevará uno

o dos días, porque estas investigaciones requieren tiempo", afirmó, según recogió Europa Press.

Entre las víctimas mortales figuran el ministro del Interior, Denis Monastirski, de 42 años, su

viceministro Yevgueni Yenin y el secretario de Estado del ministerio, Yurii Lubkovytch, que iban a

bordo del aparato junto a otras seis personas, informó el jefe de la policía nacional ucraniana, Igor

Klimenko, en un comunicado.

"La cúpula del Ministerio del Interior ha muerto: el ministro, el viceministro y el secretario de

Estado", precisó Klimenko.