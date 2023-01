Isabel Macedo les respondió a quienes cuestionaron el aspecto físico de su hija Julia y llamó a la reflexión

Isabel Macedo compartió una tierna foto de Julia, su hija de siete meses, en la playa. Si bien recibió

cientos de mensajes de cariño, no faltaron aquellos usuarios que cuestionaron el aspecto físico de la

pequeña. Dolida, la actriz llamó a la reflexión con un mensaje de amor.

Todo ocurrió después de que Macedo publicara una foto de la beba en la playa luciendo una malla

con un gorrito haciendo juego. “¡Ay Dios mío! No me alcanzan los segundos del día para

agradecerte… Sos lo más”, escribió feliz de la familia que formó junto a Juan Manuel Urtubey.

Sus seguidores le dedicaron cientos de mensajes de cariño. Sin embargo, no faltaron aquellos que

cuestionaron el aspecto físico de la pequeña e incluso opinaron que estaba excedida de peso.

Inmediatamente, varios seguidores de la actriz se mostraron indignados con los comentarios

negativos y salieron al cruce. “¿Cómo puede haber gente que agreda el cuerpo de una bebé? Es

hermosa y saludable, llena de amor que es lo importante. Qué necesidad de trasladar inseguridades

que tienen”, “Qué pena esos comentarios sobre la beba tan negativos sobre su peso”, “Me parece

desagradable que opinen tan a la ligera si es saludable