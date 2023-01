Iglesia, maestros y oposición critican nuevo contenido educativo en Bolivia

En un comunicado leído por el presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal

Boliviana (CEB), Fernando Bascopé, la Iglesia católica manifestó este miércoles que "ve con

profunda preocupación" que los contenidos de la "nueva malla curricular" educativa "comprometen

seriamente" los escasos logros de las dos últimas gestiones escolares.

"Esta currícula no prioriza la calidad educativa y fue definida unilateralmente, al no contar con el

aporte y reflexión de las instituciones que trabajan en educación", indica el comunicado, que

también considera que el tema "no fue bien trabajado" y eso queda patente en los reclamos de las

federaciones de maestros y padres de familia al respecto.

Según la CEB, los gobiernos subnacionales "no tienen clara la responsabilidad que deben asumir"

con la nueva currícula en cuanto a la dotación de material técnico y escolar, o la construcción y

mejora de infraestructuras para aplicar los nuevos contenidos.

La iglesia manifestó sobre todo su preocupación por la inclusión de temáticas "que son propias del

fuero interno de la familia" y que, "al ser tratados sin un contexto familiar, afectivo y emotivo

adecuado" pueden producir "confusión y desorientación".

Mencionó como ejemplo la "educación sexual integral" que, según dijo, está presente "en todos los

planes educativos" desde el nivel inicial hasta secundaria.

Los docentes de escuelas de las áreas urbanas protestaron este miércoles en La Paz para exigir que

el Gobierno garantice nuevos ítems y presupuesto para la puesta en marcha de la malla curricular

que, según aseguraron, se elaboró sin la participación de ese sector.

"No nos oponemos a que se enseñe inglés, computación, artes plásticas o robótica, lo que estamos

pidiendo es que estas nuevas asignaturas tengan su carga horaria y sean dictadas por maestros de

especialidad", dijo a los medios el dirigente José Luis Álvarez.

Los docentes urbanos tendrán una reunión nacional el próximo 26 de enero en la que analizarán el

asunto y definirán si acompañarán o no el inicio de clases previsto para el 1 de febrero.

La diputada Laura Rojas, de la fuerza opositora Creemos, denunció por su parte que el Gobierno

introdujo en los textos oficiales para sexto de secundaria un capítulo sobre la crisis de 2019 en el

que se habla de que ese año hubo un "golpe de Estado".

"Vemos esto como una aberración, como algo vergonzoso, un adoctrinamiento, están pretendiendo

adoctrinar a nuestros estudiantes a través de mentiras, de historias que no son realidad", señaló.

El oficialismo asegura que la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019 fue por un golpe de

Estado, y sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor

del exmandatario en los fallidos comicios generales de ese año.

Según Rojas, en diciembre pasado la bancada de Creemos hizo una petición de informe al ministro

de Educación, Édgar Pary, para que explique los cambios en la currícula educativa que hasta el

momento no tuvo respuesta.