Bolsonaro planea prolongar su estadía en Estados Unidos mientras la justicia brasileña investiga la insurrección en Brasilia

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, planea prolongar su estancia en Estados Unidos mientras

avanzan las investigaciones contra quienes participaron en los ataques a las sedes de los tres

poderes el 8 de enero, y en medio de reclamos para que sea extraditado y responda ante las

autoridades por su papel en lo ocurrido.

Un grupo de empresarios de San Pablo que simpatiza con el ex mandatario se ha reunido en los

últimos días para costear su estancia en Estados Unidos, a donde viajó el pasado 30 de diciembre,

evitando así estar en Brasil durante el acto de toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da

Silva.

La cuestión central es financiera, según aliados de Bolsonaro consultados por Folha de Sao Paulo,

por ello se plantea la posibilidad de organizar una serie de conferencias --a 10.000 dólares cada una-

- con empresarios estadounidenses, una de las cuales Bolsonaro se habría comprometido a impartir.

Existe una fuerte opacidad acerca de cómo se está pagando la estancia en Estados Unidos de

Bolsonaro, quien se encuentra hospedado en la casa que el luchador de artes marciales mixtas José

Aldo tiene en Orlando, en el estado de Florida.

Su círculo cercano le ha recomendado abrir una cuenta en la sucursal de Banco de Brasil que hay en

Orlando para poder acceder así a los fondos que tiene en su país. Bolsonaro tiene ahora un salario

mensual de unos 8.100 euros por haber sido diputado y militar retirado, si bien el Partido Liberal

(PL) le ha prometido otro sueldo, que podría llegar hasta los 7.400 euros, pero con la condición que

regrese.

La presencia de Bolsonaro no ha estado exenta de contratiempos --como cuando tuvo que ser

ingresado por unos recurrentes dolores abdominales como consecuencia de un apuñalamiento

cuando era candidato en 2018-- y polémica, después de que varios congresistas demócratas pidieran

su salida al presidente Joe Biden.

La cuestión legal de su estancia también está en entredicho, ya que su condición como jefe de

Estado finalizó dos días después de llegar a Estados Unidos. De pretender permanecer más tiempo

debería solicitar un visado de negocios o trabajo temporal, o bien de turismo, que le daría otra

prórroga de 90 días.