Maxibasquetbol: Acto inaugural del Veraniego “Carlos Zambrano”

La Asociación Jujeña de Maxibásquetbol realizará esta noche en instalaciones del Club Deportivo Luján, el acto inaugural del torneo Veraniego 2023 denominado “Carlos Zambrano”.

El acto comenzará a partir de las 20,30 horas, con la presencia de todos los equipos masculinos que participan del veraniego, más invitados especiales, dirigentes y familiares del homenajeado.

Carlos Zambrano actualmente es jugador de la institución, también se desempeña como entrenador pasando por diferentes clubes. En la categoría Estándar juega para el conjunto de Universitarios, mientras que en la categoría Súper 45 juega para el equipo Nieva Seniors.

Hizo las inferiores en el club Atlético Cuyaya, mientras que en Mayores jugó: C. A. Cuyaya, Villa San Martín, Ciudad de Nieva, C. A. Independiente, Gorriti, Talleres de Perico y Sociedad Sirio Libanesa. Con los últimos tres equipos, jugó la Liga C de Básquetbol, hoy convertida en Liga Federal de Básquetbol.

Ya en el Maxibasquetbol, en categoría Estándar, jugó en el equipo multicampeón Warner Repuestos, luego transformado en Unidos Team donde también jugó, posteriormente 820 Viviendas, Ciudad de Nieva y, actualmente, en el equipo Universitarios. En categoría Súper 45, juega en el equipo de Nieva Seniors.

Como entrenador, Carlos Zambrano dirigió en las inferiores de Atlético Cuyaya y Ciudad de Nieva, mientras que en Mayores trabajó como entrenador en: Atlético Cuyaya, Ciudad de Nieva, Río Grande de La Mendieta, Sauzal y, actualmente, está en Villa Crespo de la Esperanza. Como entrenador en Liga C, comandó a los equipos de Ciudad de Nieva y Río Grande de La Mendieta.

Carlos Zambrano se desempeña desde hace 8 años como Coordinador en la Universidad Nacional de Jujuy. Será un merecido reconocimiento este miércoles desde las 20,30 horas en el club Deportivo Luján.