Gimnasia y Esgrima ante San Martín de Tucumán disputará su segundo amistoso de pretemporada

En el marco de los amistosos de pretemporada, Gimnasia de Jujuy tendrá su segunda y última presentación en Salta para disputar el Torneo de Verano 2023 ante San Martin de Tucumán, en el estadio “Padre Martearena”.

El primer duelo con el «Santo» será hoy partir de las 19, con ambas parcialidades. Por la mañana jugaran los alternativos en el predio de la Liga Salteña.

Las entradas que tienen un valor de $1000 populares y $2000 plateas, se podrán obtener el día del partido, desde las 10, en las boleterías del estadio. En tanto que los hinchas de la Ciudadela, será desde las 14 en el mismo escenario.

Posibles Formaciones

Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Cristian Luchhetti; Malagueño, Cosaro, Endrizzi; Beltramone, Soria, Francisco Maidana, Barrientos, Brandan y Argañaraz. DT. Dario Franco.

San Martin de Tucumán: Nicolás Carrizo; Guillermo Rodríguez, Wilfredo Olivera, Franco Meritello, Nahuel Banegas; Claudio Pombo, Federico Bravo, Iván Molinas, Brian Andrada; Emanuel Dening y Matías Quiroga. DT Iván Delfino.

Árbitro: Matías Alfaro. Asistentes: Brian Cata Cata y Jesús Mormina. Asistente Deportivo: Juan Carlos Fabián. Traslado de Árbitros: Agustín Copa. Veedores Árbitros: Prof Ramón Tornero y Prof Colegiado Javier Bustelo.

Estadio: Padre Martearena (Salta).

Franco está conforme

El entrenador de Gimnasia parece estar muy tranquilo con lo que viene haciendo su equipo en la pretemporada, “estoy bastante tranquilo, conforme. Ante Juventud fue una prueba que me dejó más cosas positivas que negativas, controlamos el partido de principio a fin, Gimnasia fue el equipo que más desgaste hizo, tuvimos más tiempo la pelota, prácticamente no nos llegaron con peligro, no nos patearon al arco".

"Estoy satisfecho teniendo en cuenta el trabajo que venimos haciendo, apenas una semana de manera intensa y de pronto entrar a jugar un partido más allá de que haya habido cambios, se necesita dar más del 100 por ciento", dijo Franco sobre el esfuerzo de los suyos.

Vamos por buen camino, la pelota tiene que pasar por los que tienen que elaborar, pero después tenemos que seguir mejorando en circuitos de ataque que lo tuvimos mejor por el lado derecho que por el lado izquierdo".

Rotación para el duelo que viene ante San Martín de Tucumán: "No habrá rotación, vamos a ver cómo se recuperan y lo más probable es que pongamos el mejor equipo que podemos presentar".

Darío Franco también se refirió a los refuerzos: "Estoy muy contento, agradecido a la directiva que hizo un gran esfuerzo no solo por contratar a los jugadores que contrataron sino porque los contrataron para que estén desde el primer día con nosotros y eso es una gran ventaja que la tenemos que aprovechar".