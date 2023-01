La imagen de Gabriel Boric sigue cayendo en las encuestas tras los indultos

En un nuevo informe revelado por la encuestadora Plaza Pública CADEM, este domingo, se dieron a conocer los resultados en los que se destaca que la aprobación al presidente chileno, Gabriel Boric, bajó al 25%, dos puntos menos que la semana anterior, lo que marca un nuevo hito al ser el nivel más bajo desde que asumió su mandato en marzo de 2022.

Mientras que su desaprobación se mantuvo en un 70%. El gobierno chileno pasa por un complicado momento, principalmente por los indultos otorgados a 13 condenados en diciembre pasado. Decisión presidencial, que según el estudio, un 72% de los consultados se considera en contra de la decisión. En esta misma línea, un 81% reconoció estar en contra del indulto a favor del ex frentista Jorge Mateluna.

Idea de revocar los indultos

El sondeo de Plaza Pública CADEM indica que el 72% de encuestados considera que hay que revocar el indulto del exfrentista, por su parte el 17% cree que hay que mantener los de los condenados por el estallido.

Mientras, un 43% piensa que hay que revocar aquellos que tienen prontuarios adicionales a los del estallido social y 37% que hay que revocarlos todos íntegramente.

En este contexto, el presidente de uno de los partidos de la oposición chilena, la Unión Demócrata Independiente UDI, Javier Macaya, aseguró que en lo que respecta a los indultos presidenciales, el Gobierno “todavía tiene una oportunidad de enmendar el error causado”. En entrevista con Radio Pauta, el también senador indicó: “yo creo que el Gobierno todavía tiene una oportunidad de enmendar el error causado, el daño que se está causando, la sensación de impunidad que se genera en los millones de chilenos que vieron esto como algo bien atentatorio a lo que era la principal preocupación del país”.

Macaya además dijo también que “a mí me gustaría ver al Gobierno apoyando la tesis jurídica de la revocación de los indultos y tratando de que efectivamente esto se de vuelta, porque si el Gobierno lo que hace es contratar un abogado, defenderse, tratar de generar en el fondo que los indultos permanezcan, evidentemente no va a estar demostrando esta voluntad”. A su juicio, “reconocer el error no sirve para nada si tú no tiene la voluntad de enmendarlo”.

Con estos antecedentes, este lunes, senadores de la oposición, Ximena Rincón, Matías Walker, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke y mismo Javier Macaya, se presentarán en el Tribunal Constitucional para exigir la revocación de los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric.

Los argumentos señalan que “si bien, el Presidente de la República está dotado de la facultad discrecional para el otorgamiento de un indulto “caso a caso”, esto no implica que su ejercicio pueda ser arbitrario, ni tampoco puede fundarse sólo en la “mera liberalidad del Primer Mandatario”.