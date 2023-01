Balbo analizó a Estudiantes y advirtió que será “un equipo muy competitivo”

El director técnico de Estudiantes de La Plata, Abel Balbo, analizó la derrota de Estudiantes ante Peñarol, de Uruguay, por 3-2 el jueves pasado, en el cuarto amistoso desde que se inició la pretemporada y afirmó que “que el hincha puede quedarse tranquilo” porque verá “a un equipo muy competitivo”.

“No es que no me interese ganar, no me agrada perder; pero para poder hacer un equipo competitivo 100 por ciento como tengo en la cabeza se necesitan algunos partidos y voy a seguir probando y es más importante encontrar soluciones que el resultado en si en estos partidos”, agregó el entrenador.

Balbo insistió con los tiempos de prueba y sostuvo: “Siempre sostengo y pido que se ataque con 11 y se defienda con 11, me es útil lo que sucedió con Peñarol, cuando uno pierde parece que todo es negativo pero son conclusiones positivas porque me servirán para formar el equipo que queremos”.

“Estamos a mitad de camino, trabajando muy duro para un año muy largo que prácticamente no tendrá descanso hasta el final y para eso nos estamos preparando. Tenemos un buen material tanto defensiva como ofensivamente y buscamos el mejor rendimiento”, sostuvo el DT.

Sobre los últimos refuerzos manifestó que “de (Santiago) Ascacibar se están encargando los dirigentes y a Guido (Carrillo) no queremos apurarlo, está bien pero viene de dos meses sin competir. No queremos acelerar pasos porque lo importante es que llegue bien para el 28”.

Por su parte, el capitán Mariano Andújar destacó: “me voy tranquilo, se vio un buen Estudiantes, una idea del equipo que queremos y lógicamente hay cosas para corregir. Por ejemplo a saber manejar el partido cuando conseguimos una ventaja tan importante y tan rápida. Hay un muy buen plantel, se trabaja de buena manera y las expectativas son interesantes”.

El plantel continúa con los trabajos de pretemporada en Montevideo, donde el domingo jugará un nuevo amistoso frente a Atlético Tucumán para posteriormente regresar a La Plata, donde el sábado 21 hará el último ensayo ante Independiente del Valle, de Ecuador.