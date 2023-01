Crimen de Fernando Báez Sosa: un acusado rompió el silencio durante la audiencia

En una audiencia protagonizada por el análisis de videos del momento del ataque, el menor de los Pertossi levantó la mano y pidió hablar para negar que fuera él una de las personas identificadas en la golpiza. "Fue espontáneo", dijo a la prensa el abogado defensor Hugo Tomei, al finalizar una jornada en la que Enzo Comelli y Ciro Pertossi fueron señalados como autores de los primeros golpes que derribaron a Fernando.

"Luciano Pertossi quiere hacer una declaración"

Se acercaban las 12.15 del jueves cuando Luciano Pertossi levantó la mano como quien interrumpe una clase. Pocos minutos antes su nombre había sido mencionado durante el turno de los cuatro peritos de la Policía Federal, Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Pisoli y Andrés Bruzzese, que declaraban en conjunto sobre los análisis de video en los que trabajaron para identificar a los acusados por sus rostros y vestimentas. En la pantalla se exhibía una de las secuencias del ataque, captada por un celular desde la vereda opuesta, y el bloque acusador quería que los peritos identificaran a una persona vestida de tono oscuro que avanza desde el lugar en que están atacando a Tomás D'alessandro, amigo de Fernando, hacia la víctima.

A través de diversas preguntas sobre su ropa, la acusación se fue orientando por descarte hacia el identificado como "Sujeto N°11". "Entonces dígannos quién es el Sujeto 11", pidió finalmente Fernando Burlando, abogado de la querella. "Luciano Pertossi", dijo el perito, y aseguró que el acusado estaba “en el medio de una gresca, agrediendo". Minutos más tarde, el defensor Tomei pidió la palabra y anunció: "Luciano Pertossi quiere hacer una declaración". De inmediato, el imputado fue invitado a sentarse frente al tribunal.

“Quiero aclarar algo", dijo primero, después de que la jueza María Claudia Castro pidiera a los cuatro peritos que abandonen la sala y leyera al imputado sus derechos. "Estaban diciendo que venía de ese lado y me identificaron como una de esas personas, pero yo no estaba ahí”, aeguró Pertossi. Y nada más. De inmediato, el fiscal Gustavo García realizó la pregunta obvia: "¿Entonces dónde estaba en ese momento?". "No le voy a contestar eso", respondió el acusado, y así con cada una de las preguntas de la Fiscalía y de la querella, que pidió dejar constancia de que Pertossi "se niega a responder preguntas de la parte acusadora".

Lo siguiente fue un cuarto intermedio. En una sala algo alborotada, los familiares de los imputados se quedaron conversando con Tomei. Al salir de la audiencia, el abogado defensor afirmó a la prensa que la declaración de Pertossi fue "espontánea". "Surgió la oportunidad de aclarar una situación y así se hizo", señaló. La querella, en tanto, dijo que cree que el imputado se vio sorprendido al ser identificado con nombre y apellido y ante eso reaccionó.

Durante la audiencia, los abogados de la familia de Fernando también lograron que los peritos identificaran el "color gris" del pantalón de Pertossi. El dato es importante porque en un pantalón de ese color se halló sangre de Fernando, y aunque en el peritaje constaba que la prenda era de Ayrton Viollaz, la querella asegura que, por su talle y color, se trata del pantalón de Pertossi. "El video confirma su rol activo pegándole a Fernando", dijo a este diario y a otros medios un integrante del equipo de Burlando, al salir de la audiencia.

Identificados

Aunque la escueta declaración de Pertossi se llevó la atención de la sala, la jornada del jueves fue importante porque los peritos lograron señalar a varios de los acusados en distintos momentos del ataque a Fernando. Mediante la identificación de rostros y vestimentas, las declaraciones complementaron con mayor precisión lo que el perito Javier Laborde ya había indicado el lunes, cuando también analizó los videos.

Al volver del cuarto intermedio, Burlando leyó dos fojas del expediente, en las que consta el informe pericial. Los peritos reconocieron sus firmas en ellas. La primera refiere el evento catalogado como "3B": el video grabado por Lucas Pertossi en el que, ya afuera del boliche, se ve el inicio del ataque al grupo de amigos de Fernando, aunque dirigido específicamente hacia él. Allí, los peritos lograron identificar por su vestimenta a Enzo Comelli como quien "al principio efectúa golpes sobre la víctima".