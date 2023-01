Dinero extra de la minería para la UNT: no está vigente dictamen que posibilitó maniobras ilícitas

Ese monto sería el doble de no ser por el acta que firmó Cerisola y que dio por concluido el sueño de la Ciudad Universidad.

¿Volvió la Fiebre del Oro a la Universidad Nacional de Tucumán? Este mes de enero de 2023, la UNT debiera recibir U$D 1.250.000, el 20% de los U$D 6.250.000 que la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) cobrará por su contribución para la explotación de Agua Rica, la primera de las ocho cuotas anuales hasta completar los U$D 50.000.000 a partir del acuerdo entre la citada empresa y Minera Alumbrera aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por el remanente de minerales de Bajo La Alumbrera que no puede extraerse a cielo abierto. Sin embargo, desde Catamarca afirman que "el dinero será reinvertido en la propia empresa y no habrá reparto entre los accionistas". ¿A dónde van los más de $200 millones que YMAD debería pagarle a la UNT?

Es menester subrayar que serían muchísimos más los dólares que percibiría la UNT de no ser porque la doctrina de latrocinio de los fondos mineros sigue vigente: la Casa de Altos Estudios fundada por Juan B. Terán tendría que cobrar el 40% de las regalías mineras de YMAD, pero esa cifra se reduce al 20% a partir de la oprobiosa acta firmada el 2 de enero de 2008 por el exRector Juan Alberto Cerisola que dio por concluida la Ciudad Universitaria, reduciendo a ese porcentaje las utilidades a favor de la UNT, maniobra que devino en una investigación por supuesta administración fraudulenta por 85 millones de dólares entre 2006 y 2009.

Por ello, este enero la UNT percibiría U$D 1.250.000 y no U$D 2.500.000 de las regalías de YMAD. Este miércoles el dólar oficial cotiza a $180.66 por lo que la cifra ascendería a $225.825.000 y serían $451.650.000 de no ser por el acta firmada por Cerisola.

Este miércoles, el diario El Esquiu de Catamarca recordó: “Minera La Alumbrera, a fines de 2019, estaba en proceso de cierre de la explotación que comenzara en 1997. Como conformaba una UTE con YMAD, las instalaciones quedarían ociosas y con un altísimo costo de mantenimiento, lo que fue el motivo para considerar la oferta de las empresas –Yamana, Glencore y Gold Corp, que este año se fusionó con Newmont- propietarias de Agua Rica”. “Como iba a haber seis años sin producción –se calculaba para 2025 la explotación-, se arregló un arrendamiento de las instalaciones a cambio de un adelanto inmediato de US$ 12.500.000, que le sirvió a YMAD para equilibrar sus cuentas “, indicaron.

Respecto a la UNT, detallan que los exdirectores doctor Adolfo Grau y CPN Domingo Marchese no firmaron la entrega de 50 millones de dólares. "¿Por qué no lo hicieron? Según fuentes de la SIGEN y de la propia universidad, consultadas por este medio, porque el dinero será reinvertido en la propia empresa y no habrá reparto entre los accionistas", subrayaron.