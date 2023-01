Se conoció el escandaloso audio que el papá de Camila Homs le envió a De Paul

Se dieron a conocer el polémico audio que el papá de Camila Homs le había enviado a Rodrigo De Paul que desató la posterior denuncia del mediocampista de la Selección.

“Ya me tenés podrido hijo de p... Voy a salir yo a hablar de vos en los medios sobre las fechas, la plata que robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero y que le robabas a Camila todos los ahorros”, lanzó Horacio con total furia hace unos meses en respuesta a una discusión previa que él estaba teniendo con el futbolista.

Luego, quedó en claro a qué se refería Rodrigo De Paul con la denuncia por “amenazas y hostigamiento”. “¿Vos querés hablar de mi? Hablá tranquilo que yo tengo mucho de vos para contar”, expresó Horacio en el mismo audio en referencia a su pasado comprometedor. Y siguió con una fulminante advertencia: “Ya me vas a conocer bien, pedazo de bo... Vos sos un logi, figureti”.

Según contaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, esas fueron las palabras que desataron el hartazgo del futbolista y llevó a la Justicia, sumadas a otros mensajes que le envió Camila Homs contra él y Tini Stoessel.

Rodrigo De Paul explicó por qué denunció a su expareja, Camila Homs

“Sinceramente me sentí amedrentado por estos mensajes del señor Homs, teniendo en cuenta su pasado judicial, más decidí no denunciar porque necesita paz y tranquilidad para prepararme para la Copa del Mundo de Qatar. Es más, esa paz y tranquilidad que necesitaba me llevaron también a ceder en algunas cuestiones con Camila Homs atinentes a la compensación económica”, aseguró De Paul en su denuncia.

Además, el deportista explicó que luego de volver del Mundial, y al ver que nada había cambiado, se puso en contacto con su abogado para iniciar acciones legales: “Las amenazas que sigo recibiendo generan en mí un amedrentamiento tal que necesito la urgente intervención de la Justicia”.

Qué dice el chat por el que Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs: “No sé como harás para ver a tus hijos”

Al aire de LAM (América), Ángel de Brito confirmó que tuvo acceso a varios de los textos enviados por Homs y suavizó uno de los mensajes que envió al futbolista. “Merecés lo peor vos, y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo m***** que sos, más que por ser campeón del mundo”.