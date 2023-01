La revelación de Lautaro Martínez sobre la lesión que padeció durante el Mundial

El golpe que sufrió Argentina en su debut en el Mundial Qatar 2022 frente a Arabia Saudita obligó a Lionel Scaloni a realizar una serie de modificaciones de cara a la segunda fecha con México. Uno de los que perdió la titularidad con el pasar de los minutos fue Lautaro Martínez, quien tuvo que adaptarse a su nuevo rol como alternativa de Julián Álvarez. Lejos de quejarse por su desempeño en el máximo certamen del fútbol, el Toro reveló el principal problema que lo sacó del once inicial de la Albiceleste.

El goleador regresó a los entrenamientos con el Inter de Milán y entre las felicitaciones que recibió de todos sus colegas, fue entrevistado por la página oficial del club. “Cuando no marco, trato de dar una mano de otra manera. Antes de ir al Mundial, tenía el tobillo hecho pedazos y no llegué a Qatar como quería, pero nadie puede decir que yo no di todo. Doy lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento”, detalló sobre su condición física en la reciente Copa del Mundo.

Además, hizo un repaso de lo que sintió en el momento que tanto él como sus compañeros le bordaron la tercera estrella al escudo de Argentina: “Lo primero que me vino a la cabeza cuando vi entrar el penal de Montiel fue todo lo que hice de niño para llegar aquí. No pensé que un triunfo así pudiera ser tan bonito. Fue una emoción única. Ganar el Mundial es el sueño más grande e importante de mi carrera. No hay nada más grande que esto porque jugué para mi país y mi gente”.

Por otro lado, la entrevistadora le pidió que elija sus tres momentos favoritos del Mundial. “El primero fue la derrota ante Arabia Saudita. No por el resultado, sino por cómo lo tratamos puertas adentro antes de volver a trabajar con Scaloni. El segundo fue el empate que sufrimos con Holanda después de 10 minutos de adición. En ese momento salió la fuerza del grupo y ganamos en los penales. El tercero es el penal de Montiel que nos dio la Copa”, rememoró Lautaro con una sonrisa en el rostro.

El Toro admitió que “sólo pudo dormir una hora en el regreso de Qatar” y que en su hogar de Bahía Blanca también tuvo problemas para conciliar el sueño por culpa del jet lag. “Mentalmente estoy cansado, pero físicamente estoy bien y estoy listo”, admitió Martínez. Antes de saltar al campo de juego con los colores del cuadro italiano, confesó que tiene una promesa pendiente: “Ahora me voy a tatuar con la Copa”.