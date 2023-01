Denuncian operaciones de inteligencia ilegal sobre opositores y militares y apuntan a la AFI

Legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron, en un cuestionario enviado al presidente de la comisión bicameral de Inteligencia, el cristinista Leopoldo Moreau, que dentro de la AFI funcionaría "una mesa militar" con presencia de asesores del general César Milani y un enlace con empresas telefónicas que estaría prohibido por ley y que podría servir para escuchas ilegales.

Y preguntaron si espías del organismo realizaron operaciones en los últimos 90 días desde Misiones, desde donde se habría hackeado el celular del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

En la nota que deberá responder el interventor de la AFI, Agustín Rossi, preguntan si "funciona un área que tiene como finalidad la obtención y análisis de información respecto de militares en actividad y/o retirados, y en qué fecha fue creada". Clarín consultó al vocero de Rossi sobre este pedido de informes y hasta el cierre de esta nota aún no había contestado.

Además, consultan si detectó recientemente "algún tipo de Operación SIM-SWAP creando una sustitución operativa de la tarjeta SIM de teléfonos celulares para acceder a la información del teléfono de un usuario", como la que sufrió D’Alessandro.

La nota dice que por ley "la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia tiene facultad para investigar de oficio situaciones de inteligencia ilegal". Pero que antes necesitan que Rossi responda una serie de preguntas.

Las preguntas amplían sospechas de la oposición, en general, sobre operaciones de inteligencia ilegal lanzadas desde el equipo informal que maneja la vicepresidenta Cristina Kirchner y, en particular, por el ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, aunque en el texto no se lo nombre.

El pedido de informes está firmado por los representantes de Juntos por el Cambio en esa comisión bicameral: los diputados Cristian Ritondo, Miguel Ángel Bazze y los senadores Ignacio Agustín Torres, Daniel Ricardo Kroneberger y Alfredo Cornejo.

El documento, al que accedió Clarín en fuentes parlamentarias, pregunta más adelante si la denominación "Mesa Militar" para el sector que vigilaría a militares retirados es "correcta, o en caso negativo cual es la denominación de esa área".

Además, solicita que se le “informe si dentro de dicha área se desempeña orgánica o inorgánicamente personal militar en actividad o retiro y, en particular, "qué función orgánica o inorgánica cumple el Coronel Art° 62 Marcelo Granitto". Granitto es la mano derecha del ex jefe del Ejército y ex director de Inteligencia de la fuerza, general César Milani.

En junio de 2015, Milani nombró a Granitto coronel mayor, a pesar de que Rossi no quería ascenderlo por sospechas sobre algún rol oscuro en el ataque al regimiento de infantería de La Tablada de 1989 por parte del Movimiento Todos por la Patria del ex jefe del ERP Enrique Gorriarán Merlo. Y ese ascenso fue uno de los motivos por los cuales no ascendieron a Milani a teniente general y luego lo echaron.

En particular, la nota pregunta que función orgánica o inorgánica cumple el ex empleado de inteligencia de las Fuerzas Armadas (PCI, en la jerga militar) con un apellido de origen español. Seguidamente, quiere saber si el General (Re) César Santos del Sagrado Corazón de Jesús Milani cumple funciones como colaborador o inorgánico de la AFI.

Cuando Rossi reemplazó a Cristina Caamaño como interventor de la AFI en junio pasado negó que Milani, un hombre de confianza de la ex presidenta, fuera a trabajar en el organismo de inteligencia.

Otras de las preguntas consulta sobre área dentro de la AFI dirige "Roberto Adrián Román, ex Director Nacional de Inteligencia Estratégica Militar en la gestión del actual Director de la AFI en el Ministerio de Defensa y qué relación" tiene con la supuesta "mesa militar".